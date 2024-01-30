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Küresel piyasalar Fed öncesi karışık seyrediyor

30.01.2024 09:46 | Son Güncelleme:
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Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde karışık seyir izliyor.

Küresel piyasalar Fed öncesi karışık seyrediyor

ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisi pay piyasalarını yukarı yönlü desteklemeyi sürdürüyor.

New York borsasında S&P 500 ve Dow Jones endeksleri artan risk iştahıyla rekor kapanışlarını sürdürürken, Nasdaq endeksi de dün, son 2 yılın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Fed'in yarın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikler varlığını koruyor.

Buna göre, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın martta yüzde 50 ihtimalle faiz indirimlerine başlayabileceği öngörülürken, martta da politika faizinin sabit bırakılması halinde mayıstaki toplantıda indirime gidileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, bununla birlikte ülkede bugünden itibaren makroekonomik veri takviminin yoğunlaşacağını kaydederek, iş gücü piyasalarına yönelik verilerden alınacak sinyallerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Ülkede bilanço sezonunun da devam ettiğini hatırlatan analistler, bugün piyasa değeri yaklaşık 5 trilyon dolar olan Google'ın ana kuruluşu Alphabet ve Microsoft'un finansal sonuçlarını açıklamasının beklendiğini bildirdi.

Analistler, söz konusu şirket finansal sonuçlarından alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirtti.

Tahvil piyasalarında dün alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,05 seviyesinde bulunuyor.

Dün gerileyen tahvil faizlerinden de destek alan altının ons fiyatı 2.033 dolarla son 15 günün en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, yeni günde yatay bir seyir izliyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün 3 günlük yükseliş eğilimini sonlandırırken, şu sıralarda 82,2 dolardan alıcı buluyor.

Dün, New York borsasında, Nasdaq endeksi yüzde 1,12, S&P 500 endeksi yüzde 0,76 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,59 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı.

AVRUPA

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir öne çıkarken, bugün bölge genelinde açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının güvercin adımlara ne zaman başlayacaklarına yönelik belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu kaydederek, bugünkü büyüme verilerinin bölge ekonomilerinin durumuna ilişkin sinyal verebileceğini ifade etti.

Almanya'nın geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 0,4 daraldığının öngörüldüğünü belirten analistler, Avro Bölgesi'nin yüzde 0,1'le sınırlı da olsa büyüdüğünün tahmin edildiğini bildirdi.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,12 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,48 gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne yükselişle başladı.

ASYA

Asya'da piyasalar Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'ye ilişkin haber akışıyla karışık bir seyir izliyor.

Evergrande'nin mahkeme kararıyla tasfiye edilmesi Asya'da risk iştahını olumsuz etkilerken, Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamaması da satış baskısının derinleşmesine neden oldu.

Analistler, ülkede yüksek seyreden risk algısının tahvil talebinin artmasına sebep olduğunu kaydederek, Çin'in 10 yıllık tahvil faizinin 2022'den bu yana en düşük seviyeyi test ettiğini bildirdi.

Öte yandan, bugün Japonya'da açıklanan verilere göre işsizlik yüzde 2,4'e geriledi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyretti. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 geriledi.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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