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Küresel piyasalar Fed sonrası negatif seyrediyor

01.02.2024 09:15 | Son Güncelleme:
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ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bıraktı. Fed kararı sonrası piyasalar negatif seyrediyor.

Küresel piyasalar Fed sonrası negatif seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine martta başlamanın erken olduğuna işaret etmesiyle risk iştahı gerilerken, bugün gözler İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

Dün, Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, Powell da para politikası kararlarının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, marta kadar faiz indirimi için gereken güven düzeyine ulaşılmasının muhtemel olmadığını düşündüğünü ifade etti.

Para piyasalarında, Powell öncesi Fed'in ilk faiz indirimine martta başlama ihtimali yüzde 53 ile fiyatlanırken, söz konusu açıklamaların ardından yüzde 35'e geriledi.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİNE MAYISTA BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Bankanın, para piyasalarında, mayıs toplantısında ise yüzde 92 ihtimalle faiz indirimine başlayacağı fiyatlanıyor.

Powell, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düştüğüne dair güven duymak için devam eden kanıtlara ihtiyaçlarının olacağını belirterek, politika faizinin muhtemelen zirvede olduğuna ve ekonominin beklendiği gibi seyretmesi halinde bu yıl faiz indirimlerine başlamanın uygun olacağına inandıklarını dile getirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından tahvil talebi artarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyarak yüzde 3,93 seviyesine indi.

Dün dalgalı bir seyir izleyerek yüzde 0,1 azalışla günü 103,3 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 103,6'da bulunuyor.

Altının ons fiyatı ise dün 2 bin 60 ve 2 bin 30 dolar bandında hareket etmesinin ardından, günü yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 35 dolardan kapattı. Yeni günde ise yüzde 0,5 artışla 2 bin 46 dolardan alıcı buluyor.

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM

Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin de etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı üç aylık düşüş serisini ocakta yüzde 4,6 artışla 80,4 dolara çıkarak sonlandırdı. Şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 80,8 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan, piyasalarda yoğun bilanço dönemi de yakından takip edilirken, Alphabet ve Microsoft gibi büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka maliyetlerinin artacağına ilişkin tahminleri teknoloji hisselerini olumsuz etkiledi. Bugün ise Apple, Amazon, Meta, Deutsche Bank, BNP Paribas'ın şirket finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Alphabet'in hisseleri, şirketin gelir ve karının geçen yılın son çeyreğinde artmasına karşın reklam satışlarının beklentilerin altında kalması ve yapay zekayı güçlendirecek öğelere bu yıl daha yüksek harcama yapılmasını öngörmesinin ardından dün yüzde 7'nin üzerinde değer kaybetti.

Microsoft'un hisseleri de beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçlarına rağmen şirketin yapay zeka geliştirme maliyetlerinin artacağını öngörmesi sonrası dün yüzde 2'den fazla geriledi.

BOEİNG HİSSELERİ DEĞER KAZANDI

ABD'li havacılık şirketi Boeing'in hisseleri ise şirketin geçen yılın son çeyreğindeki kaybının beklenenden düşük olması sonrası yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.

ABD'nin bölgesel bankalarından New York Community Bank'ın hisseleri, şirketin geçen yılın son çeyreğinde kar beklentilerinin aksine zarar etmesi ve temettü kesintisine gitmesi sonrası gün içinde yüzde 45'e kadar düştü.

Ayrıca dün açıklanan makroekonomik verilere göre, ABD'de özel sektör istihdamı, ocakta 107 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

Ülkede İstihdam Maliyet Endeksi de geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Dün, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 2,23, S&P 500 endeksi yüzde 1,61 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,82 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı.

Avrupa'da dün İtalya hariç negatif bir seyir öne çıkarken, bugün BoE'nin faiz kararı ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamaları yatırımcıların odağına yerlşeti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin faizi sabit tutacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, bankanın mayısta faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin ihtimalin yüzde 71 olduğunu ifade etti.

Enflasyon ve resesyon ikileminin en fazla hissedildiği bölge olarak bilinen Avrupa'da açıklanan veriler de karışık sinyaller vermeye devam ediyor.

Dün Almanya'da perakende satışlar aralıkta aylık yüzde 1,6 düşüşle beklentilerin altında kalırken, ülkede öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yıllık yüzde 2,9 artışla tahminlerin altında kaldı.

İngiltere'de konut fiyat endeksi ocakta aylık yüzde 0,7 artış ve yıllık yüzde 0,2 azalışla beklentileri aştı.

Analistler, Avro Bölgesinde TÜFE'nin ocakta yıllık yüzde 2,7 artmasını beklendiğini belirterek, aralıkta yıllık enflasyonun yüzde 2,9 olduğunu hatırlattı.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,40 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 azalış kaydederken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,40 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı.

Asya'da ise yeni günde karışık bir seyir izleniyor.

Çin'de Maliye Bakan Yardımcısı Wang Dongwei'ın, Çin'in merkezi bütçe tarafından finanse edilen yatırımları uygun şekilde artıracağını, teknoloji ve çiplere odaklanacağının yanı sıra gerekli miktarda mali harcamayı sürdüreceğini söylediğine yönelik haber akışı bölge pay piyasalarında oynaklığı artırdı.

Öte yandan, bugün Çin'de açıklanan verilere göre, Caixin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ocakta 50,8 ve Japonya'da imalat sanayi PMI 48,0 ile beklentiler doğrultusunda geldi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 yükseldi.

BORSA İSTANBUL REKOR KIRDI

Yurt içinde dün alış ağırlıklı seyrini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kazancıyla 8.496,66 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8.577,35 puana taşıdı.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 30,3456'dan günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,6360 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) metni ile haftalık para ve banka istatistikleri, dünya genelinde imalat sanayi PMI ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.570 ve 8.650 seviyelerinin direnç, 8.400 ve 8.250 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı imalat sanayi PMI

11.55 Almanya, ocak ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, ocak ayı imalat sanayi PMI

12.30 İngiltere, 3. çeyrek işgücü verimliliği

12.30 İngiltere, ocak ayı imalat sanayi PMI

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı TÜFE

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı işsizlik oranı

14.00 Türkiye, TCMB'nin PPK özeti

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.45 ABD, ocak ayı imalat sanayi PMI

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fed faiz karar negatif
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