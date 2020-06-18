Küresel piyasalar İngiltere Merkez Bankası'nı bekliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında özellikle ABD ve Çin'de görülen vaka sayılarındaki artış piyasalarda tedirginliğe neden olurken, merkez bankalarının finansal istikrarı korumak için attığı adımlara bugün BoE'nin de katılması bekleniyor.

BoE'nin yüzde 0,10 olan politika faizinde değişiklik yapması beklenmezken, varlık alım programında artışa gidebileceği tahmin ediliyor.

ABD'de salgının en fazla etkilediği New York'ta normalleşme sürecinin ikinci aşamasının pazartesinden itibaren başlayacağı belirtildi. Teksas ve Florida gibi eyaletlerde Kovid-19 vakalarının sayısında artış ise dikkati çekiyor.

Çin'in başkenti Pekin'de görülen yeni vakaların ardından alınan tedbirler hayata geçirilirken, salgınla ilgili haber akışı piyasaların odağında bulunmaya devam ediyor.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde soruları cevaplayarak, Fed'in ekonomiyi desteklemek için tüm araçlarını kullanmakta kararlı olduğunu ve ekonominin daha fazla desteğe ihtiyaç duyabileceğini söyledi.