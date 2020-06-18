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Küresel piyasalar İngiltere Merkez Bankası'nı bekliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.06.2020 09:06 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün açıklanacak İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kararları takip edilecek. Analistler, bugün BoE'nin kararlarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın ekonomik bülteni ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirtti.

Küresel piyasalar İngiltere Merkez Bankası'nı bekliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında özellikle ABD ve Çin'de görülen vaka sayılarındaki artış piyasalarda tedirginliğe neden olurken, merkez bankalarının finansal istikrarı korumak için attığı adımlara bugün BoE'nin de katılması bekleniyor.

BoE'nin yüzde 0,10 olan politika faizinde değişiklik yapması beklenmezken, varlık alım programında artışa gidebileceği tahmin ediliyor.

ABD'de salgının en fazla etkilediği New York'ta normalleşme sürecinin ikinci aşamasının pazartesinden itibaren başlayacağı belirtildi. Teksas ve Florida gibi eyaletlerde Kovid-19 vakalarının sayısında artış ise dikkati çekiyor.

Çin'in başkenti Pekin'de görülen yeni vakaların ardından alınan tedbirler hayata geçirilirken, salgınla ilgili haber akışı piyasaların odağında bulunmaya devam ediyor.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde soruları cevaplayarak, Fed'in ekonomiyi desteklemek için tüm araçlarını kullanmakta kararlı olduğunu ve ekonominin daha fazla desteğe ihtiyaç duyabileceğini söyledi.

Bu gelişmelerle ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,65 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,36 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,15 yükseldi.

Avrupa borsalarında ise pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,54, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,88 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

Bugün, Asya piyasalarında veri gündeminin sakin olmasının etkisiyle BoE öncesinde yatay sayılabilecek bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Yurt içinde, dün 110.000-112.000 bandındaki dalgalı seyrini sürdüren BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 110.939,96 puandan tamamladı. Dün 6,8455'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8500'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün BoE'nin kararlarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın ekonomik bülteni ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın destek, 112.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

14.00 İngiltere, BoE para politikası kurulu kararları

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, haziran ayı Philadelphia Fed imalat endeksi

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