FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Küresel piyasalar kilitlenmişti! ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı: Altında son durum...

Altın fiyatlarında dalgalanmalar sürüyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Altın piyasasındaki son gelişmeleri yakından takip edenler ABD tarım dışı istihdam verilerini de araştırıyor. Piyasanın adeta kaderi olan veri öncesi ise altının son durumu merak ediliyor. Peki kritik veri öncesi tarım dışı istihdam verisi ne oldu? Beklentiler ne yöndeydi? Açıklandıktan sonra altın fiyatlarında son durum ne oldu? İşte 11 Şubat altın fiyatları...

Küresel piyasalar kilitlenmişti! ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı: Altında son durum...
Cansu Çamcı

Altın son dakika! ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Piyasaların heyecanla beklediği veri saatlerin 16.30'u göstermesi ile belli oldu. Altın yatırımcıları için kritik olan veri öncesi nefesler tutulmuştu. Ocak ayına ilişkin istihdam raporu bugün TSİ 16.30'da yayımlandı. Bugün açıklanan istihdam raporu da piyasaların odağında bulundu.

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ AÇIKLANDI!

Piyasaların heyecanla beklediği tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Ancak, tarım dışı istiham verisi açıklanmadan önce altın tabelasında son durum şu şekildeydi:

Küresel piyasalar kilitlenmişti! ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı: Altında son durum... 1

Küresel piyasalar kilitlenmişti! ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı: Altında son durum... 2

ABD'de tarım dışı istihdam verisi için beklentiler 66B olarak açıklanmıştı. 11 Şubat 2026 tarihinde açıklanan veri ise 130,00B oldu.

ALTIN SON DAKİKA!

Peki, kritik verinin açıklanmasının ardından piyasalardan ilk tepki nasıl oldu? İşte gram altın, ons altın, çeyrek altın, yarım altın, Ata altın fiyatları... Kapalı Çarşı altın fiyatlarında son durum...

Küresel piyasalar kilitlenmişti! ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı: Altında son durum... 3

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Papara'nın satışı için ihale ertelendi!Papara'nın satışı için ihale ertelendi!
LILAK temettü ne zaman yatacak? İşte hisse başına ödeme tutarıLILAK temettü ne zaman yatacak? İşte hisse başına ödeme tutarı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.115,25
7.116,44
% 0.85
17:27
Ons Altın / TL
219.952,27
220.055,80
% 0.24
17:42
Ons Altın / USD
5.039,35
5.040,52
% 0.18
17:42
Çeyrek Altın
11.384,40
11.635,38
% 0.85
17:27
Yarım Altın
22.697,64
23.270,76
% 0.85
17:27
Ziynet Altın
45.537,59
46.399,20
% 0.85
17:27
Cumhuriyet Altını
48.664,00
49.404,00
% 0.61
17:13
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın abd küresel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Hurda Araç Teşviki ile ÖTV’siz araç almak isteyenler dikkat

Hurda Araç Teşviki ile ÖTV’siz araç almak isteyenler dikkat

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.