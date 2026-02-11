Küresel piyasalar kilitlenmişti! ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı: Altında son durum...

Altın son dakika! ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Piyasaların heyecanla beklediği veri saatlerin 16.30'u göstermesi ile belli oldu. Altın yatırımcıları için kritik olan veri öncesi nefesler tutulmuştu. Ocak ayına ilişkin istihdam raporu bugün TSİ 16.30'da yayımlandı. Bugün açıklanan istihdam raporu da piyasaların odağında bulundu.

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ AÇIKLANDI!

Piyasaların heyecanla beklediği tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Ancak, tarım dışı istiham verisi açıklanmadan önce altın tabelasında son durum şu şekildeydi:

ABD'de tarım dışı istihdam verisi için beklentiler 66B olarak açıklanmıştı. 11 Şubat 2026 tarihinde açıklanan veri ise 130,00B oldu.

ALTIN SON DAKİKA!

Peki, kritik verinin açıklanmasının ardından piyasalardan ilk tepki nasıl oldu? İşte gram altın, ons altın, çeyrek altın, yarım altın, Ata altın fiyatları... Kapalı Çarşı altın fiyatlarında son durum...