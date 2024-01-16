FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalar negatif seyrediyor

16.01.2024 09:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalar gelecek dönemdeki belirsizlik ve Orta Doğu'da gerilim nedeniyle negatif seyir izliyor. Piyasalar Kızıldeniz'deki gelişmeleri ve Fed'in ocak ayı faiz kararını takip ediyor.

Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, merkez bankalarının gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin devam eden belirsizlikler ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimin etkisiyle negatif bir seyir izlerken, bugün gözler Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Dünya genelinde önemli merkez bankaların, şahin para politikalarının sonuna geldiğine dair beklentilerin güçlü kalmayı sürdürmesine karşın faiz indirimlerinin zamanına yönelik belirsizlik devam ederken, Yemen'deki İran destekli Husiler'in, Aden Körfezi'nde bir ABD gemisini seyir füzesiyle vurduklarını duyurması bölgede risk algısını artırdı.

KIZILDENİZ'DEKİ GELİŞMELER DEVAM EDİYOR

Analistler, ABD pay piyasalarının bir günlük tatilin ardından bugün tekrar işleme açılacağını anımsatarak, Kızıldeniz'de yaşanan gelişmelerin yakından takip edileceğini dile getirdi.

Haftanın devamında Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olacağını aktaran analistler, banka yetkililerinin açıklamalarında Fed'in önümüzdeki süreçte atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.

FED'İN OCAK AYI FAİZ KARARI

Öte yandan, para piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) ocakta politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın mart toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 70 ile fiyatlanıyor.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD 10 yıllık hazine tahvil faizi bugün yaklaşık 6 baz puanlık artışla yüzde 4,0 seviyesine çıkarken, dolar endeksi de yüzde 0,5 yükselişle 102,9'da seyrediyor.

Altının ons fiyatı ise üç günlük yükseliş serisinin ardından bugün yüzde 0,3 azalışla 2 bin 49 dolardan işlem görürken, artan jeopolitik risklere rağmen Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 azalışla 77,9 dolarda bulunuyor.

Dün tatil nedeniyle ABD borsalarında işlem gerçekleşmezken, bugün ülkede endeks vadeli kontratlar, yeni güne negatif bir seyirle başladı.

AVRUPA'DA DÜN NEGATİF BİR SEYİR ÖNE ÇIKTI

Avrupa'da dün negatif bir seyir öne çıkarken, bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerinden alınacak sinyaller yatırımcıların odağına yerleşti.

Enflasyon ve resesyon ikileminin devam ettiği Avrupa'da, bu hafta takip edilecek yoğun veri gündeminin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlikleri azaltabileceği ifade ediliyor.

ECB üyesi Robert Holzmann, dün yaptığı açıklamada, devam eden enflasyon ve jeopolitik riskler göz önüne alındığında bu yılki faiz indirimlerinin garanti edilmediğini dile getirdi.

Para piyasalarında, ECB'nin ocak toplantısında faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın ilk faiz indirimini nisan toplantısında yapma ihtimali yüzde 80 ile fiyatlanıyor.

Düşüş eğilimini bugün üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1,0920 seviyesinde bulunuyor.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,49 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,47 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında da yeni günde negatif bir seyir öne çıkarken, son beş gündür yükseliş eğiliminde hareket eden Japon pay piyasalarında da kar satışlarının etkisini artırdığı görülüyor.

Analistler, Fed'in gelecek dönem politikalarına yönelik belirsizliklerle birlikte diğer para birimleri karşısında güçlenmeye devam eden doların risk iştahının törpülenmesinde önemli rol oynadığını dile getirdi.
Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, Japonya'da sermaye malları fiyat endeksi değişim göstermezken, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) normalleşme adımlarına ne zaman başlayacağına ilişkin soru işaretleri de varlığını koruyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 geriledi.

Yurt içinde dün yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,72 değer kazancıyla 8.044,02 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 30,0809'dan günü kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,1020 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025'ten itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçeceğini duyurdu.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi ve ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.060 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, kasım ayı işsizlik oranı

10.00 Almanya, aralık ayı TÜFE

13.00 Avro Bölgesi ve Almanya, ocak ayı ZEW ekonomik güven endeksi

16.30 ABD, ocak ayı New York Fed imalat endeksi

(AA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih Portakal refah payı ve en düşük emekli maaşı için formülü açıkladıFatih Portakal refah payı ve en düşük emekli maaşı için formülü açıkladı
Yüzde 162'lik artış! En fazla pay o alana ayrıldıYüzde 162'lik artış! En fazla pay o alana ayrıldı
Işıkhan'dan prim ödeme gün sayısı açıklaması!Işıkhan'dan prim ödeme gün sayısı açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
küresel piyasalar negatif
En Çok Okunan Haberler
İstanbul yerel seçim anketi! Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu önde?

İstanbul yerel seçim anketi! Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu önde?

Real Madrid'den Arda Güler ayıbı!

Real Madrid'den Arda Güler ayıbı!

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İran'dan Irak'a gece yarısı füze saldırısı! "Mossad'ın ana casusluk karargahını imha ettik"

İran'dan Irak'a gece yarısı füze saldırısı! "Mossad'ın ana casusluk karargahını imha ettik"

'Çaylar' repliğiyle hafızalarımıza kazındı! Yeni imajıyla gündem oldu

'Çaylar' repliğiyle hafızalarımıza kazındı! Yeni imajıyla gündem oldu

Okan Buruk'tan Icardi açıklaması geldi!

Okan Buruk'tan Icardi açıklaması geldi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Çok satıyor, kullanıcılarından büyük övgü topluyor! Su geçirmez Columbia ceket indirime girdi

Çok satıyor, kullanıcılarından büyük övgü topluyor! Su geçirmez Columbia ceket indirime girdi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.