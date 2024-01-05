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Küresel piyasalar tarım dışı istihdam verilerine odaklandı

05.01.2024 09:19 | Son Güncelleme:
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Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikle karışık bir seyir izlerken, bugün gözler ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere çevrildi.

Küresel piyasalar tarım dışı istihdam verilerine odaklandı

Fed'in yaklaşık iki yıldır devam eden enflasyonla mücadele sürecinde sona yaklaşılsa da, iş gücü piyasalarının güçlü kalmayı sürdürmesi bankanın gelecek dönem politika adımlarına yönelik fiyatlamaları zorlaştırıyor. Dün, ABD'de açıklanan verilerin iş güçlü piyasasındaki sıkı duruşa işaret etmesi, faiz indirim beklentilerini baskılarken, yatırımcıların temkinli davrandığı görülüyor.

Ülkede açıklanan verilere göre, ADP özel sektör istihdamı, geçen yılın aralık ayında 164 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti. Ücret artışındaki yavaşlama ise Eylül 2022'den bu yana sürerken, yıllık ücret geçen yılın son ayında yüzde 5,4 arttı.

ABD'DE İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU PİYASA BEKLENTİLERİNİN ALTINDA

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 30 Aralık ile biten haftada 202 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Ülkede hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise geçen yıl aralıkta 0,6 puan artışla 51,4'e çıkarken, imalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI aynı dönemde 0,2 puan artarak 50,9'a yükseldi.

Analistler, beklenenden fazla artan özel sektör istihdamı ile öngörülenden çok azalan işsizlik maaşı başvurularının ABD'de iş gücü piyasasının gücünü koruduğunu gösterdiğini belirtti.

ABD'de özel sektör istihdamı beklentiyi aştı ABD'de özel sektör istihdamı beklentiyi aştı

BUGÜN AÇIKLANACAK İSTİHDAM RAPORU YATIRIMCILARIN ODAĞINDA

ABD'de bugün açıklanacak istihdam raporunun yatırımcıların odağında olduğunu vurgulayan analistler, söz konusu verilerin iş gücü piyasasının durumuna ilişkin daha fazla bilgi sağlayacağını ve verinin açıklanmasıyla birlikte piyasalarda oynaklığın artmasının beklendiğini ifade etti.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİ GERİLEDİ

Söz konusu verilerin ardından, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in mart toplantısında faiz indirimlerine başlama ihtimali hafta başına göre 20 baz puan azalarak yüzde 65'e geriledi.

Fed'in faiz indirimlerine öngörülünden daha geç başlayabileceğine yönelik ihtimallerin güçlenmesi tahvil piyasalarında satış baskısına neden olurken, ABD 10 yıllık tahvil faizi, yılbaşından bu yana toplamda 12 baz puan artış kaydederek tekrar yüzde 4 seviyesinin üzerine çıktı.

Dün yüzde 0,1 azalışla 102,4 seviyesinden günün tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 yükselişle 102,5'te bulunuyor.

ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 45 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYOR

Altının ons fiyatı 2 bin 45 dolardan işlem görürken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 değer kazancıyla 77,9 dolarda seyrediyor.

Dün, New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,34 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 geriledi, Dow Jones endeksi yüzde 0,03 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de karışık seyirle başladı.

AVRUPA BORSALARINDA DÜN POZİTİF SEYİR HAKİMDİ

Avrupa borsalarında ise dün pozitif bir seyir hakim olurken, bugün gözler Avro Bölgesi'nde öncü enflasyon verilerine çevrildi.

Dün Almanya'da açıklanan öncü verilere göre, yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2023'te, enerji yardım önlemlerinden kaynaklanan baz etkiler ile yüzde 3,7'ye yükseldi.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ne zaman faiz indirimlerine başlayacağına yönelik belirsizliklerin devam ettiğini kaydederek, açıklanan makroekonomik verilerin söz konusu beklentilerin biraz daha netleşmesine yardımcı olabileceğini ifade etti.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,48 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,01 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık seyirle başladı.

ASYA PAY PİYASALARINDA JAPONYA HARİÇ, NEGATİF SEYİR ÖNE ÇIKTI

Asya pay piyasalarında Japonya hariç, negatif seyir öne çıktı.

Japonya Merkez Bankasının (BoJ) bu hafta başlarında meydana gelen depremlerin ardından negatif faiz politikasını sonlandırmakta zorlanacağına ilişkin beklentilerin artması Japon yeninin dolar karşısında değer kaybetmesine neden olurken, Japonya'da Nikkei 225 endeksini yukarı yönlü destekledi.

Dolar/yen paritesi yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyarak yüzde 0,2 artışla 144,8 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da hizmet sektörü PMI 51,5 ile beklentilerin altında kaldı.

Kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artış kaydetti.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,83 yükselişle 7.547,84 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün önceki kapanışının hemen altında 29,7574'ten günü kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 29,8780 seviyesinden işlem görüyor.

Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı

BAKAN ŞİMŞEK'İN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Dün, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) düzenlediği "2023 Yılı Değerlendirmesi ve 2024 Yılı Beklentileri" konulu toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon düşüşündeki başarıyla birlikte Türkiye'nin, küresel normlara uygun gerekli adımları atacağını vurguladı.

Şimşek, Türkiye'nin not görünümünde iyileşmenin başladığını ve not artışının da olacağına inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"(İş dünyasına) Mal ve hizmetlerde muazzam teşvikler getirdik, devam edeceğiz. Eğer ihracat yapmıyorsanız, lütfen '2024 ve sonrasında ihracat yapacağız' diye planlama yapın. Çünkü sizi destekleyeceğiz. Rekabet gücünüzü, istihdamı ve çalışanları desteklemek için 2024 yılında 630 milyar liradan fazla bir gelirden vazgeçeceğiz."

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 ve 7.700 puanın direnç, 7.500 ve 7.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, aralık ayı konut fiyat endeksi

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı TÜFE

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, aralık ayı istihdam raporu

18.00 ABD, kasım ayı fabrika siparişleri

(AA)


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Anahtar Kelimeler:
istihdam abd küresel piyasa
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