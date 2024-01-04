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Küresel piyasalarda Fed etkisi

04.01.2024 09:32 | Son Güncelleme:
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Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarının faizlerin piyasa beklentilerinden daha uzun süre yüksek kalabileceğini göstermesinin ardından negatif bir seyir izlerken, bugün ülkede açıklanacak ADP özel sektör istihdam verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Küresel piyasalarda Fed etkisi

Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlaması beklense de zamanlamasına ilişkin belirsizlik sürerken, artan jeopolitik risklerinde etkisiyle pay piyasalarında risk iştahının düşmesi dikkati çekiyor.

Dün açıklanan Fed Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) geçen yılın son toplantısına ait tutanaklarında, banka yetkililerinin politika faizinin zirvede veya zirveye yakın olduğunu ve 2024'te faiz indirimlerine başlanılacağını düşündüğünü ancak enflasyon açıkça düşene kadar para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı kalmasının uygun olacağı görüşünde olduğunu ortaya koydu.

Tutanaklarda, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığı ancak enflasyonun hala hedefin oldukça üzerinde olduğu ve fiyat istikrarına yönelik ilerlemenin durma riskinin de devam ettiği belirtildi.

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Bazı yetkililerin kısıtlayıcı para politikası duruşunun ne kadar süre devam etmesi gerektiğine ilişkin belirsizliğe ve aşırı kısıtlayıcı duruşun ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklerine dikkati çektiği aktarılan tutanaklarda, yetkililerin görünüme ilişkin alışılmadık derecedeki yüksek belirsizliğe ve ekonominin faiz oranlarının daha da artırılmasına neden olabilecek şekilde gelişmesinin mümkün olduğuna işaret ettiği aktarıldı.

Tutanakların yanı sıra Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonda ilerleme kaydedildiğini ancak daha fazla sıkılaşma olasılığının da devam ettiğini yineledi. Barkin, ABD ekonomisinde "yumuşak inişin" daha olası göründüğünü ancak kesin olmadığını kaydetti.

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Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in mart toplantısında faiz indirimlerine başlama ihtimali hafta başında yüzde 85 seviyesinde bulunurken, bu ihtimal tutanakların ardından yüzde 70'e geriledi.

Öte yandan, dün ABD'de açıklanan verilere göre, ülkede JOLTS açık iş sayısı, geçen yıl kasımda 8 milyon 790 bine inerek Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti. İşinden ayrılanların sayısı ile iş alınan kişi sayısının düştüğünü gösteren veriler, iş gücü piyasasındaki soğumaya işaret etti.

Analistler, söz konusu verinin iş gücü piyasasındaki soğumaya işaret ettiğini belirterek, bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ve yarın yayımlanacak istihdam raporu verilerinden alınacak sinyallerin de Fed'in gelecek döneme ilişkin izleyeceği politikalara ilişkin ipucu verebileceğini söyledi.

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Ülkede Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise geçen yıl aralıkta 47,4 ile beklentileri aştı. Söz konusu dönemde yaşanan yükselişe rağmen endeks, imalat sektöründeki daralmanın sürdüğünü gösterdi.

Kripto para piyasasında ise Bitcoin Spot Borsa Yatırım Fonları (ETF) ile ilgili bekleyiş sürerken, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), Nasdaq, Chicago Opsiyon Borsası (CBOE) ve New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) olmak üzere büyük borsalarla Bitcoin spot ETF'ler hakkında görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

İlgili görüşmeye ilişkin haber Bitcoin spot ETF'nin onayının yakın olabileceğine dair olumlu bir işaret olarak görülmesine rağmen Bitcoin'in fiyatı düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 5'e yakın değer kaybetti.

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Söz konusu gelişmelerle dün yüzde 4,01'le aralık başından bu yana en yüksek seviyeye çıkan ABD 10 yıllık tahvil faizi günü yaklaşık 3 baz puan azalışla yüzde 3,91'le tamamlarken, şu sıralarda yüzde 3,94 seviyesinde bulunuyor.

Yükseliş eğilimini dün üst üste dördüncü işlem gününe taşıyarak yüzde 0,3 artışla günü 102,5 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yatay bir seyir izliyor.

Tutanaklardan alınan, Fed'in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutabileceği sinyalinin ardından dün düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe çıkartarak günü yüzde 0,8 gerilemeyle 2 bin 41 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, bugün önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2 bin 44 dolardan işlem görüyor.

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Öte yandan, dün İran'ın, ülkede meydana gelen iki patlamanın da İsrail'e karşı takındığı tavrı cezalandırmak için yapıldığını duyurmasıyla bölge genelin artan gerilim petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Üst üste dört günlük düşüş serisini dün yüzde 3,4 artışla sonlandırarak günü 78,5 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda da önceki kapanışına göre yüzde 0,1 yükselişle 78,6 dolarda bulunuyor.

İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin İsrail’in İran’da meydana gelen saldırılarla alakasının bulunup bulmadığına ilişkin sorusuna, "Bu konuda yorum yapmayacağım." şeklinde cevap verdi.

Bu gelişmelerle, New York borsasında negatif bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,80, Nasdaq endeksi yüzde 1,18 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,76 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif seyirle başladı.

DOLAR (36)

Avrupa borsalarında da negatif seyir hakim oldu.

Enflasyon ve resesyon ikileminin en fazla hissedilen bölge olarak öne çıkan Avrupa'da, Orta Doğu'daki artan jeopolitik riskler ve Kızıldeniz'de yükselen gerilimin de etkisiyle pay piyasalarında risk algısı arttı.

Daimarkalı denizcilik devi Maersk'ten yapılan açıklamada, şirketin "Maersk Hangzhou" adlı gemisinin 30 Aralık'ta uğradığı saldırının ardından bir sonraki duyuruya kadar Kızıldeniz ve Aden Körfezi üzerinden tüm geçişleri durdurma kararı aldığını açıkladı.

Kızıldeniz'deki gelişmelerin enerji arzında problem çıkarabileceği endişeleriyle şubat vadeli doğal gaz kontratları dün yüzde 7'den fazla değer kazanırken, bu durumun enflasyonla mücadeleye sekte vurmasından endişe ediliyor.

Öte yandan, dün Almanya'da açıklanan verilere göre, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 5,9'da kalırken, bugün gözler ülkede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,58, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,38 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,39 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif seyirle başladı.

New York borsasındaki negatif seyir yeni günde Asya'ya da taşındı.

Tatil sonrası yeni yılda ilk kez işlem gerçekleşen Japonya'da Nikkei 225 endeksi, negatif açılış yaparken, ülkede yaşanan depremlerin etkisiyle Japonya Merkez Bankasının (BoJ) ultra gevşek para politikasını sonlandırma ihtimalinin ötelendiği beklentilerinin artmasıyla dolar/yen paritesi yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak 143,6 seviyesine çıktı.

Öte yandan, bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da imalat sanayi PMI 47,9 ve Çin'de hizmet sektörü PMI 52,9 ile beklentileri aştı.

Kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 değer kaybetti.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,78 değer kaybıyla 7.412,04 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 29,7706'dan günü kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 29,7940 seviyesinden işlem görüyor.

DOLAR (28)

Yurt içinde dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,14 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 olarak gerçekleşti.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamının yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.300 ve 7.200 puanın destek, 7.500 ve 7.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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