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Küresel piyasalarda gözler ABD'nin istihdam verilerinde

02.02.2024 09:36 | Son Güncelleme:
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Küresel piyasalarda bugün ABD istihdam verileri takip edilecek. Piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda gözler ABD'nin istihdam verilerinde

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceğine yönelik ihtimallerle karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Piyasalarda, merkez bankalarının para politikalarına yönelik belirsizlikleri, varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeyi sürdürürken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik tahminler yüzde 35 seviyesinde bulunuyor.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocakta 49,1 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI BEKLENTİLERİ AŞTI

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 27 Ocak ile biten haftada 224 bine yükselerek beklentileri aştı.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği ise geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,2 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Analistler, söz konusu verilerden alınan sinyallerin ekonominin güçlü kalmayı sürdürdüğüne işaret ettiğini kaydederek, bugün açıklanacak istihdam verilerinin önemine dikkati çekti.

Özellikle tarım dışı istihdam verisinin ABD ekonomisinde iş gücü piyasalarının durumuna ilişkin bilgi vermesinin beklendiğini aktaran analistler, Fed'in ekonomiyi soğutma çabaları neticesinde tarım dışı istihdamdaki artışın yavaşlamasını istediğini hatırlattı.

Analistler, piyasalarda tarım dışı istihdamın ocakta 185 bin kişi artmasının öngörüldüğüne değinerek, verinin açıklanmasıyla birlikte piyasalarda oynaklığın artmasının olası olduğunu bildirdi.

Tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyir üst üste dördüncü işlem gününe taşınırken, analistler, dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki 10 baz puanlık gerileyişte, işsizlik maaşı başvurularındaki artışın istihdam piyasasında yavaşlamaya işaret etmiş olabileceği ihtimalinin etkili olduğunu kaydetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3,81'le bu yılın en düşük seviyesini test etmesinin ardından yeni günde yüzde 3,89 seviyesinde dengelendi.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATINDA GERİLEME

Brent petrolün varil fiyatı çarşamba günü yüzde 2,4 azalmasının ardından, dün de yüzde 2,2 gerilerken, söz konusu seyirde İsrail ile Hamas'ın ateşkes konusunda anlaşmaya yakın olduğuna ilişkin haber akışı etkili oldu.

Altının ons fiyatı tahvil faizlerindeki gerilemeden de aldığı destekle, 2.055,6 dolar seviyesinden 2 Ocak'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

ABD'Lİ TEKNOLOJİ DEVLERİNİN GELİRLERİNDE ARTIŞ

Öte yandan, ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın geliri yüzde 2, Meta'nın geliri yüzde 25 ve Amazon'un geliri yüzde 14 artış gösterdi.

Dün, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 1,3, S&P 500 endeksi yüzde 1,25 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,97 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne yükselişle başladı.

İNGİLTERE'DE POLİTİKA FAİZİ SABİT BIRAKILDI

Avrupa borsalarında dün satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini beklentiler doğrultusunda 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit bıraktı.

BoE Başkanı Andrew Bailey, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Bankanın henüz politika faizinde indirim adımı atabilecek noktada olmadığını ve faiz indirimi konusunda spekülasyon yapmak istemediğini belirtti.

Avro Bölgesi’nde Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış ocakta yıllık bazda yüzde 2,8'e geriledi.

Söz konusu verilerin ardından Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimlerine yüzde 92 ihtimalle nisanda başlayabileceği fiyatlanmaya başladı.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,26, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,18 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne yükselişle başladı.

Asya'da bugün karışık bir seyir öne çıkarken, Çin'de gayrimenkul sektörüne ilişkin devam eden endişeler risk iştahını törpülemeyi sürdürüyor. Çin'de Şanghay bileşik endeksi haftanın son işlem gününde 24 Mart 2020'den bu yana en düşük seviyesini test etti.

Öte yandan, Güney Kore'de Finans Bakanının hükümetin piyasayı destekleyici adımlar atacağını söylemesinin ardından Kospi endeksinde yükseliş yüzde 3'e yaklaştı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,7 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 geriledi. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yatay seyrediyor.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı seyrini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,76 değer kazancıyla 8.646,12 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 30,3348'ten günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,4530 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.700 ve 8.800 seviyelerinin direnç, 8.560 ve 8.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

16.30 ABD, ocak ayı istihdam raporu

18.00 ABD, ocak ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

18.00 ABD, aralık ayı fabrika siparişleri

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
istihdam veri abd küresel piyasa
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