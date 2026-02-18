Küresel piyasalarda gözler Fed'de: Bugün açıklanacak

Dünya genelinde para politikası ile ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizlikler, jeopolitik riskler ve teknoloji yatırımlarının beklenen getiriyi sağlayıp sağlamayacağına yönelik sorgulamalar fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Açıklanan makroekonomik verilerin enflasyonun yavaşladığına ve iş gücü piyasasının soğuduğuna ilişkin sinyaller vermesi Fed'den beklenen güvercin adımların seviyesine yönelik tahmin aralığını bir nebze genişletirken, yatırımcılar bugün açıklanacak Fed tutanaklarına odaklandı.

Analistler, tutanaklardaki olası ipuçlarının para politikası hakkında daha net bilgi alınmasına yardımcı olabileceğini kaydederek, nihai faiz oranına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimine haziran ayında gidebileceği tahminleri güçlü kalırken, bankanın yıl genelinde ise toplamda 3 faiz indirimi yapabileceği öngörüsü gündeme geldi.

Fed'in gevşeme adımlarını genişletebileceğine yönelik tahminler tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyri desteklerken, dün yüzde 4,02'ye inerek 1 Aralık 2025'ten bu yana en düşük seviyesine gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,06'da dengelendi.

Dolar endeksi, faiz indirimleri beklentilerine rağmen jeopolitik risklerin her an artabileceğine yönelik endişeler ve Japon yenindeki zayıflamanın etkisiyle yükseliş eğilimini sürdürüyor. Dün, 97,5 seviyesine kadar çıkan dolar endeksi yeni işlem gününde 97,2'de bulunuyor.

Dün, doların güçlenmesiyle alternatif maliyeti artan altının onsunda düşüş eğilimi ikinci işlem gününe taşınırken, yeni işlem gününde toparlanma görülüyor. Ons altın şu sıralarda, önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 4 bin 921 dolardan alıcı buluyor.

ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sağlanması, piyasada arzın artabileceği beklentisini güçlendirmesiyle dün petrol fiyatları geriledi. Brent petrolün varil fiyatı günü yüzde 1,8 düşüşle 66,9 dolardan tamamlarken, şu sıralarda ise yüzde 0,4 artışla 67,2 dolarda bulunuyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da takip ediliyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun bankanın yüzde 2 hedefine doğru gerilemeye devam etmesi halinde bu yıl daha fazla faiz indirimi için alan oluşabileceğini ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr ise enflasyonun bankanın yüzde 2 hedefine doğru gerilediğine dair daha fazla kanıt görülene kadar faiz oranlarının sabit tutulmasının uygun olacağını aktardı.

ABD VE İRAN HEYETLERİ İKİNCİ TUR GÖRÜŞMELERİ TAMAMLADI

Jeopolitik tarafta ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerde Cenevre'de gerçekleştirilen ikinci tur görüşmelerinin ardından tarafların bazı konularda mutabakat sağladığı ve görüşmelere ilerleyen günlerde devam etme konusunda anlaştığı bildirildi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cenevre'de gerçekleştirilen ABD-İran görüşmelerinin bazı açılardan iyi gittiğini ancak askeri seçenekler de dahil, İran'ın ABD'nin belirlediği kırmızı çizgileri kabul etmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kurumsal tarafta ise dün gerileyen petrol fiyatlarının petrol üreticilerinin gelecekteki gelir beklentilerini düşürmesiyle ABD'deki enerji hisselerinde değer kayıpları göze çarptı. Dünkü işlemlerde Exxon Mobil hisseleri yüzde 1,5, Chevron hisseleri yüzde 1,7, Devon Energy hisseleri yüzde 1,4 ve Kinder Morgan hisseleri yüzde 0,6 düştü.

Analistler, söz konusu düşüşlerde şirketlere özgü gelişmelerin de etkili olmuş olabileceğini belirtti. Bu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 0,10, Nasdaq endeksi yüzde 0,14 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,07 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

AVRUPA BORSALARI POZİTİF SEYRETTİ

Avrupa borsaları dün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, İngiltere'deki zayıf istihdam verileri İngiltere Merkez Bankasının (BoE) gelecek ay faiz indirimlerini sürdürebileceği ihtimallerini artırdı. Bugün İngiltere'de açıklanacak enflasyon verileri yakından izlenecek.

Bölge genelinde jeopolitik risklerin azalabileceğine dair iyimserlik ve küresel risk iştahındaki toparlanma fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, bankacılık ve sağlık hisselerindeki alımlar öne çıktı.

Bu arada Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın görev süresinin dolacağı Ekim 2027'den önce koltuğu bırakacağına yönelik iddialar üzerine Banka tarafından açıklamada, Lagarde'ın böyle bir karar almadığı bildirildi.

Alman medyasına göre, Alman ilaç ve tarım kimyasalları şirketi Bayer ABD'de glifosat içerikli "Roundup" adlı yabani ot ilacıyla ilgili kanser riski davalarını çözüme kavuşturmak adına 10,5 milyar dolarlık bir fon ayırmayı planlıyor. Bu gelişmenin ardından Bayer hisseleri yüzde 7 değer kazandı.

Öte yandan, Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), şubat ayı Ekonomik Güven Endeksi'nin beklentilerin (65 puan) aksine 1,3 puan gerileyerek 58,3 seviyesine indiğini duyurdu.

Almanya'da ocak ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE), gıda ve hizmet kalemlerindeki artışın etkisiyle yıllık bazda yüzde 1,8'den yüzde 2,1 seviyesine yükseldi.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,79, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,76, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,80 ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,54 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

ASYA BORSALARINDA İŞLEM HACMİ DÜŞÜK SEYREDİYOR

Asya piyasalarında tatil nedeniyle bölge genelinde işlem hacmi düşük seyretmeye devam ediyor. Çin'de yeni ay yılı tatili sürerken, Güney Kore ve Hong Kong borsalarında da işlem görülmüyor.

Açık olan Japonya'da, teknoloji hisselerinin son dönemdeki kayıplarının bir kısmını telafi ettiği görülürken, Tokyo Electron hisseleri yüzde 3,7, Advantest hisseleri yüzde 1,3 ve Satori Electric hisseleri yüzde 0,5 yükseldi.

Ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre, ihracat ocak ayında yıllık bazda yüzde 16,8 artarak üst üste beşinci ayda da yükseliş gösterse de, dış ticaret dengesi 1,15 trilyon yen (yaklaşık 7,50 milyar dolar) açık verdi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 yükseldi.

YURT İÇİNDE İŞSİZLİK ORANLARI TAKİP EDİLECEK

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kaybederek 14.227,29 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,08 düşüşle 15.728,00 puandan işlem gördü.

Dolar/TL, dünü 43,7260'tan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 43,7420'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunun, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon ile ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.300 ve 14.400 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır