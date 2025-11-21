Küresel piyasalarda "korku" tekrar yükseldi!

VIX Endeksi 8 Nisan'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklılık esaslı tarifeleri açıklamasının ardından 52,33 ile bu yılın en yüksek günlük kapanışını yapmıştı. Takip eden aylarda ülkeler arası ticarete ilişkin belirsizliklerin azalması ve Fed'in faiz indirim sürecine girmesinin etkisiyle 28 Ağustos'ta 14,12 seviyesine kadar gerileyen endeks, ekim ayından itibaren ABD'de federal hükümetin kapanması ve ABD'de bankacılık sektörüne yönelik kaygılarla yükselmeye başladı.

ABD'de hükümetin 43 gün kapalı kalması dolayısıyla yaşanan belirsizlik ve teknoloji hisselerindeki yüksek değerlenme endişeleri piyasalardaki risk iştahının azalmasına neden oldu. Son olarak Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, tarihsel olarak yüksek seviyelerdeki varlık fiyatlarındaki bir çöküşe şaşırmayacağını belirterek, "Şu anda, varlık fiyatlarında büyük düşüşler yaşanma olasılığının arttığını izlenimliyorum." dedi.

Cook, ayrıca finansal sistem için bir dizi risk bulunduğunu, bunlar arasında hızla büyüyen özel kredi piyasaları, hazine menkul kıymetleri piyasasındaki hedge fon ticareti ve makine tabanlı ticarette üretken yapay zekanın benimsenmesinin yer aldığını belirtti.

Söz konusu gelişmeler piyasalardaki risk iştahının azalmasına yol açarken, bu durum VIX Endeksi'ne de yansıdı. Endeks, dün 26,42 ile 8 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük kapanış seviyesini gördü.

- Faiz indirim beklentilerinin azalması piyasalarda endişeleri artırdı

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, son dönemde özellikle ABD tarafında beklentilerin değiştiğini belirtti. Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisinin daha önce oldukça arttığını anımsatan Ergezen, özellikle yapılan bazı açıklamalarla son günlerde bu beklentinin azaldığını ifade etti.

Ergezen, bu durumun piyasalarda bir miktar satış baskısına neden olduğunu söyledi. Bu gelişmelerle, riskli varlıklarda satışların olduğuna dikkati çeken Ergezen, gümüş, petrol ve bitcoinde düşüşlerin olduğunu dile getirdi.

Ergezen, faizlerin yüksek kalacağı beklentisinin ekonomilerdeki toparlanmanın da gecikebileceği endişesine neden olduğunu söyledi. Bundan önce Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisiyle birlikte ekonomilerde toparlanma beklentisinin olduğunu ifade eden Ergezen, "Fed'in faiz indirim ihtimalinin azalıyor olması ekonomilerdeki toparlanma beklentilerini bir miktar aşağı çekmiş durumda bunun fiyatlamalarını görüyoruz." dedi.

Nasdaq endeksi, haftalık bazdaki en büyük kaybına hazırlanıyor

İntegral Yatırım Ekonomik Araştırmalar Müdürü Seda Yalçınkaya Özer de "Nvidia'nın güçlü kazançlarına rağmen yapay zeka balonu endişeleri gündemde kalmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bununla birlikte faiz indirimlerine yönelik belirsizliklerin piyasanın peşini bırakmadığını söyleyen Özer, faiz indirimlerine yönelik beklentilerin gerilediğini dile getirdi.

Özer, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fed'e yönelik çabasız baskılar yapmaya devam ettiğini belirtti.

Nasdaq endeksindeki harekete dikkati çeken Özer, şunları kaydetti:

"Nasdaq, uzun bir aradan sonra haftalık en yüksek düşüşüne hazırlanırken, 22 haftalık ortalaması olan 24 bin 115 seviyesinin altında kapanışa hazırlanıyor. 24 bin 115 seviyesinin altında haftalık kapanış olması halinde gelecek haftanın risk iştahını etkileyecek önemli gelişmelere piyasa daha dikkatle odaklanacaktır. Güçlü bir tepki gelmemesi halinde Nasdaq'daki geri çekilmenin 22 bin 875 puana doğru sürmesini beklemekteyiz."Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır