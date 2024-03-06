FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Küresel piyasaların beklediği veri açıklandı: Şubatta...

Küresel piyasaların beklediği veri açıklandı: Şubatta...

06.03.2024 16:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasaların takip ettiği ABD'de özel sektör istihdamı verisi açıklandı. ABD'de özel sektör istihdamı şubatta 140 bin kişi arttı.

Küresel piyasaların beklediği veri açıklandı: Şubatta...

ABD'de özel sektör istihdamı, şubatta 140 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti. ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı şubat ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı şubatta 140 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen özel sektör istihdamının, bu dönemde 149 bin artması öngörülüyordu.

Ocak ayına ilişkin özel sektör istihdamı verisi ise 107 binden 111 bine revize edildi.

İstihdam küçük ölçekli işletmelerde 13 bin, orta ölçekli işletmelerde 69 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 61 bin kişi arttı. Söz konusu dönemde istihdam artışının 110 bini hizmet sektöründe gerçekleşirken, üretim sektöründe 30 bin kişilik yükseliş oldu.

ÜCRET ARTIŞI AĞUSTOS 2021'DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, yıllık ücret şubatta yüzde 5,1 ile Ağustos 2021'den bu yana en düşük artışını kaydetti. Yavaşlamaya devam eden ücret artışı, ocakta yüzde 5,3 olmuştu.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, istihdam kazanımlarının sağlam kalmaya devam ettiğini, ücret artışlarının düşüş eğiliminde ancak halen enflasyonun üzerinde olduğunu belirtti.

(AA)

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Uraloğlu 5G'ye geçiş için tarih verdi!Bakan Uraloğlu 5G'ye geçiş için tarih verdi!
Mısır'dan devalüasyon kararıMısır'dan devalüasyon kararı
Borsa günün ilk yarısında gerilediBorsa günün ilk yarısında geriledi
Anahtar Kelimeler:
küresel piyasalar istihdam veri abd
En Çok Okunan Haberler
Dolar 32 lirayı aştı, euro 35 liraya dayandı!

Dolar 32 lirayı aştı, euro 35 liraya dayandı!

Emeklilere ek zam geliyor mu? AK Partili Akbaşoğlu'ndan açıklama geldi, o tarihi işaret etti!

Emeklilere ek zam geliyor mu? AK Partili Akbaşoğlu'ndan açıklama geldi, o tarihi işaret etti!

İzmir'i hangi parti kazanacak?

İzmir'i hangi parti kazanacak?

Gezgin çift Hindistan'da dehşeti yaşamıştı! Flaş gelişme yaşandı

Gezgin çift Hindistan'da dehşeti yaşamıştı! Flaş gelişme yaşandı

İslam Memiş hem tahmin yaptı hem uyardı

İslam Memiş hem tahmin yaptı hem uyardı

Bakan Işıkhan'dan 'toplu sözleşme ikramiyesi' açıklaması! "Üzerimize düşeni yapacağız"

Bakan Işıkhan'dan 'toplu sözleşme ikramiyesi' açıklaması! "Üzerimize düşeni yapacağız"

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.