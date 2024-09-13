FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kusursuz fırtınaya adım adım… İslam Memiş oyunu bozdu! ‘Tüm ezberler bozulacak’ Altın,borsa, dolar

Kusursuz fırtınaya adım adım… İslam Memiş oyunu bozdu! ‘Tüm ezberler bozulacak’ Altın,borsa, dolar

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
13.09.2024 11:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın, dolar, borsa deyince ilk akla gelen isimlerden olan ve ekonomi alanında öncü isimlerden olan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, tüm ezberleri bozacak değerlendirmelerde bulundu. ‘TL’ye geçmek için çok iyi bir fırsat olduğunu belirten Memiş, tarih vererek faiz indirimlerinin başlayabileceğini duyurdu.

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TV100’de yazdığı yazıda, dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Altın, dolar, borsa deyince yaptığı değerlendirmelerle yatırımcıların dikkat kesildiği Memiş, ‘‘Yılın üçüncü çeyreğine az kaldı. Finansal piyasalarda ciddi kargaşalı bir kapanış bekliyorum. Yani, tam benim sevdiğim ortam oluştu’’ diyerek asıl mesele hakkında değerlendirmelerde bulundu.

altin2

‘‘KUSURSUZ FIRTINA YAKLAŞIYOR!’’

‘‘Tüm ezberlerin bozulacağı bir süreç bekliyorum diyen Para Piyasaları Uzmanı Memiş, ‘Kusursuz fırtına yaklaşıyor’’ diyerek şunları söyledi:

‘‘Mesela; Fed, 18 Eylül’de 25 baz puanlık faiz indirimlerine başlayabilir ve dolar endeksi (dxy), 100 seviyesinin altına gerileyebilir. Ancak EUR/USD paritesinin de uçmasını beklemeyin. Parite, dolardan da sert gerileyebilir. 1,0950 seviyesi aşağı yönlü kırılınca önce soluğu 1,08’de alır. Yeter mi? Yetmezzz onun da aşağısı olur ve şaşırmam.’’

altin (2)

‘‘GRAM ALTIN DA GERİLER Mİ?’’

“Dolar endeksi ve EUR/USD paritesi gerileyince, TL ayakları da geriler’ diye düşünebilirsiniz’’ diyen Memiş, ons altın, dolar hakkında şunları not etti:
‘‘Hayır. TL tarafı değil, orası ayrı bir hikaye. Ons altın 2.560 dolar seviyesine gitti, daha yolu var mı?
Evet, 2.570-2.578 dolar seviyesine kadar yolu var. Peki bu yıl beklentimiz neydi? 2.600-3.000 dolar aralığı. Yani, şaşırdık mı? Hayır. Ama tuzak var, hem de büyük tuzak! Ons altını 2.420 dolara kadar getirirler ve oyalarlar. Belki daha da aşağısına sarkabilir!’’
Ayrıca Memiş, ‘‘Kusursuz Fırtına’da onu da sallayacaklar. Son dip operasyonu yapmadan yılı tamamlamayacaklar. Gram altın da geriler mi? Ons nereye, gram oraya’’ dedi.

altin3

‘‘PEKİ ELİMİZDEKİ ALTINLARI TL’YE Mİ DÖNMELİYİZ?’’

Ekonomist Memiş, “Peki elimizdeki altınları TL’ye mi dönmeliyiz?” diye sorarak, şu 3 cevabı verdi:

‘‘Cevabım üç seçenekli. Tek şart açıkta kalmamak!

1.seçenek:
Altınımı rasyo üzerinden gümüşe çevirebilirim, rasyo çok yüksek.

2.seçenek:
Altınımı parite üzerinden dolara çevirebilirim. (En son 82.750 dolardı)

3.seçenek:
Yüzde 50 bölerdim, yüzde 25’i gümüş yüzde 25’i dolar olurdu.’’

altın1

‘‘TL’YE GEÇMEK İÇİN İYİ FIRSAT’’

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ‘dolar, borsa, bitcoin ucuz’ diyerek şöyle sonlandırdı:
‘‘1 varlığımla üç çeşit yapmış olurdum. TL karşısında dolar, borsa, bitcoin ucuz. TL varsa elimde Eylül’de bunlarla ilgilenirdim. Dolarım varsa bekler, Euro’m varsa dolar, borsa veya bitcoin seçeneğimi kullanırdım. Acil nakite ihtiyacım var (ev ya da araç) alacağım, TL’ye geçmek için iyi bir zaman mı? Eğer satın alacağım ev ya da araç hazırsa TL’ye geçmek için iyi fırsat derdim. Eylül, çeşitlilik ayı.
Yükselen ile düşenin takas yapılacağı bir ay. Ben bugünlerde dolar da beklemeyi seviyorum.
Borsa işi tamam. Dolar ile devam. Dip operasyonu yapıp, Kusursuz Fırtınayı izleyeceğim.’’

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.804,36
2.804,75
% 0.6
11:07
Ons Altın / TL
87.125,94
87.155,10
% 0.5
11:22
Ons Altın / USD
2.567,89
2.568,25
% 0.36
11:22
Çeyrek Altın
4.486,97
4.585,76
% 0.6
11:07
Yarım Altın
8.945,89
9.171,53
% 0.6
11:07
Ziynet Altın
17.951,85
18.290,16
% 0.62
11:07
Cumhuriyet Altını
18.622,00
18.904,00
% 0.65
17:09
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Altın İslam Memiş borsa dolar
En Çok Okunan Haberler
Narin Güran cinayetinde 8 tutuklama!

Narin Güran cinayetinde 8 tutuklama!

Narin cinayetini çözecek delil dosyaya girdi! Ses kaydı...

Narin cinayetini çözecek delil dosyaya girdi! Ses kaydı...

40 yıl sonra yeniden fiş dönemi! Almayan müşteriye de ceza

40 yıl sonra yeniden fiş dönemi! Almayan müşteriye de ceza

Altın zirveyi gördü! Uzmanlar yılsonu için rakam verdi…

Altın zirveyi gördü! Uzmanlar yılsonu için rakam verdi…

Altın yatırımcıları dikkat! Paranız bir anda pul olabilir

Altın yatırımcıları dikkat! Paranız bir anda pul olabilir

110 bin TL maaş alan var! Diploma şartı yok 'Yana yana eleman arıyor'

110 bin TL maaş alan var! Diploma şartı yok 'Yana yana eleman arıyor'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.