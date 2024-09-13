Kusursuz fırtınaya adım adım… İslam Memiş oyunu bozdu! ‘Tüm ezberler bozulacak’ Altın,borsa, dolar

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TV100’de yazdığı yazıda, dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Altın, dolar, borsa deyince yaptığı değerlendirmelerle yatırımcıların dikkat kesildiği Memiş, ‘‘Yılın üçüncü çeyreğine az kaldı. Finansal piyasalarda ciddi kargaşalı bir kapanış bekliyorum. Yani, tam benim sevdiğim ortam oluştu’’ diyerek asıl mesele hakkında değerlendirmelerde bulundu.

‘‘KUSURSUZ FIRTINA YAKLAŞIYOR!’’

‘‘Tüm ezberlerin bozulacağı bir süreç bekliyorum diyen Para Piyasaları Uzmanı Memiş, ‘Kusursuz fırtına yaklaşıyor’’ diyerek şunları söyledi:

‘‘Mesela; Fed, 18 Eylül’de 25 baz puanlık faiz indirimlerine başlayabilir ve dolar endeksi (dxy), 100 seviyesinin altına gerileyebilir. Ancak EUR/USD paritesinin de uçmasını beklemeyin. Parite, dolardan da sert gerileyebilir. 1,0950 seviyesi aşağı yönlü kırılınca önce soluğu 1,08’de alır. Yeter mi? Yetmezzz onun da aşağısı olur ve şaşırmam.’’

‘‘GRAM ALTIN DA GERİLER Mİ?’’

“Dolar endeksi ve EUR/USD paritesi gerileyince, TL ayakları da geriler’ diye düşünebilirsiniz’’ diyen Memiş, ons altın, dolar hakkında şunları not etti:

‘‘Hayır. TL tarafı değil, orası ayrı bir hikaye. Ons altın 2.560 dolar seviyesine gitti, daha yolu var mı?

Evet, 2.570-2.578 dolar seviyesine kadar yolu var. Peki bu yıl beklentimiz neydi? 2.600-3.000 dolar aralığı. Yani, şaşırdık mı? Hayır. Ama tuzak var, hem de büyük tuzak! Ons altını 2.420 dolara kadar getirirler ve oyalarlar. Belki daha da aşağısına sarkabilir!’’

Ayrıca Memiş, ‘‘Kusursuz Fırtına’da onu da sallayacaklar. Son dip operasyonu yapmadan yılı tamamlamayacaklar. Gram altın da geriler mi? Ons nereye, gram oraya’’ dedi.

‘‘PEKİ ELİMİZDEKİ ALTINLARI TL’YE Mİ DÖNMELİYİZ?’’

Ekonomist Memiş, “Peki elimizdeki altınları TL’ye mi dönmeliyiz?” diye sorarak, şu 3 cevabı verdi:



‘‘Cevabım üç seçenekli. Tek şart açıkta kalmamak!

1.seçenek:

Altınımı rasyo üzerinden gümüşe çevirebilirim, rasyo çok yüksek.

2.seçenek:

Altınımı parite üzerinden dolara çevirebilirim. (En son 82.750 dolardı)

3.seçenek:

Yüzde 50 bölerdim, yüzde 25’i gümüş yüzde 25’i dolar olurdu.’’

‘‘TL’YE GEÇMEK İÇİN İYİ FIRSAT’’

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ‘dolar, borsa, bitcoin ucuz’ diyerek şöyle sonlandırdı:

‘‘1 varlığımla üç çeşit yapmış olurdum. TL karşısında dolar, borsa, bitcoin ucuz. TL varsa elimde Eylül’de bunlarla ilgilenirdim. Dolarım varsa bekler, Euro’m varsa dolar, borsa veya bitcoin seçeneğimi kullanırdım. Acil nakite ihtiyacım var (ev ya da araç) alacağım, TL’ye geçmek için iyi bir zaman mı? Eğer satın alacağım ev ya da araç hazırsa TL’ye geçmek için iyi fırsat derdim. Eylül, çeşitlilik ayı.

Yükselen ile düşenin takas yapılacağı bir ay. Ben bugünlerde dolar da beklemeyi seviyorum.

Borsa işi tamam. Dolar ile devam. Dip operasyonu yapıp, Kusursuz Fırtınayı izleyeceğim.’’