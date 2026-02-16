FİNANS

Kuveyt Türk'ten 2025'te 46,7 milyar TL konsolide net kar

Kuveyt Türk, 2025'i 46,7 milyar lira konsolide net kar ve 136,4 milyar lira öz kaynak büyüklüğü ile tamamladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, 2025 yılına ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Kuveyt Türk'ün kullandırdığı fon büyüklüğü bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 51 artışla 691 milyar liraya ulaşırken, konsolide aktif büyüklüğü ise 1,45 trilyon lira olarak gerçekleşti.

Bankanın toplam fonlama tabanı büyüklüğü 1,13 trilyon lira seviyesine yükselirken, donuk alacaklar oranı ise yüzde 1,94 oldu. Aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründeki konumunu koruyan banka, katılım finans kuruluşları arasındaki rolünü sürdürdü.

Kuveyt Türk, 2025 yılını 46,7 milyar lira konsolide net kar ve 136,4 milyar lira öz kaynak büyüklüğü ile tamamlarken, cari hesabın toplanan fonlar içerisindeki payı yüzde 61 oldu.

Yıllıklandırılmış ortalama öz kaynak karlılığı yüzde 41 olan bankanın, yasal limiti yüzde 12 olan sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 22,55 oldu.

REEL EKONOMİYİ DESTEKLEYEN BİLANÇO YAPISI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Kuveyt Türk olarak 2025 yılında da sürdürülebilir büyüme anlayışlarından ödün vermeden ilerlediklerini belirtti.

Uyan, müşteri odaklı yaklaşımlarını güçlendirirken, katılım finans ilkeleri doğrultusunda reel ekonomiyi destekleyen bir bilanço yapısını korumaya özen gösterdiklerini anlattı.

Dijitalleşme yatırımlarının, süreçleri sadeleştirme çalışmalarının ve iştirakleriyle birlikte sundukları 360 derece hizmet yaklaşımlarının finansal performanslarına olumlu yansıdığını vurgulayan Uyan, "Önümüzdeki dönemde de güçlü sermaye yapımız, yüksek aktif kalitemiz ve temkinli risk yönetimi anlayışımızla büyümemizi sağlıklı bir zeminde sürdürmeyi hedefliyoruz. Katılım finans sektöründe öncü rolümüzü pekiştirerek müşterilerimiz için güvenilir ve çözüm odaklı bir iş ortağı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

