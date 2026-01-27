FİNANS

Kuveyt Türk'ten ortak ATM kullanımı için yeni adım

Kuveyt Türk, müşterilerinin ATM işlemlerine daha geniş bir ağ üzerinden erişebilmesi için Akbank ile yeni bir anlaşmaya imza attı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, müşterilerinin günlük bankacılık işlemlerini daha kolay, hızlı ve erişilebilir şekilde yapabilmesi amacıyla ortak ATM ağını genişletmeye devam ediyor.

Bu kapsamda banka, Yapı Kredi ile sürdürdüğü ortak ATM kullanımını 2026'da da devam ettirirken, buna ek olarak Akbank ile de yeni bir işbirliği gerçekleştirdi.

Yeni dönemde Kuveyt Türk müşterileri, Yapı Kredi ve Akbank ATM'lerinden para çekme ve para yatırma işlemlerini herhangi bir komisyon ücreti ödemeden yapabilecek.

Uygulama, özellikle Kuveyt Türk ATM'sinin bulunmadığı lokasyonlarda veya ATM'lerin arızalı olduğu durumlarda müşterilere önemli bir alternatif sunuyor ve işlem sürekliliği sağlıyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Akbank Kuveyt Türk Yapı Kredi banka ATM
