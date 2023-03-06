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Kuyruğun sonu görünmüyor! 'Sadece yüzde 20'si alabiliyor' 2 ayda yüzde 50 artış... 'Her hafta zam geliyor'

06.03.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Et fiyatlarında yılbaşından bugüne yüzde 50 oranında artış olması dikkat çekti. Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, "Bir yılda olması gereken artış, 2 ayda oldu" derken kasaplar yüksek fiyatların müşteri kayıplarına sebep olduğunu belirtti. Öte yandan ucuza satış yapan Et ve Süt Kurumu önlerinde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. Yalçındağ her hafta alışlara zam geldiğini ifade ederken kasaplar Et ve Süt Kurumu'nun çözüm olmadığını kuyruktakilerin yüzde 20'sinin alabildiğini söyledi.

Kuyruğun sonu görünmüyor! 'Sadece yüzde 20'si alabiliyor' 2 ayda yüzde 50 artış... 'Her hafta zam geliyor'

Et fiyatlarındaki hareketlilik gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Gıda fiyatlarındaki artıştan et fiyatları da etkilenmişti. Son olarak yılbaşından bu yana et fiyatlarında yüzde 50 artış olduğu kaydedildi. Ayrıca vatandaşların, daha uygun fiyata et satışı yapan Et ve Süt Kurumu önünde uzun kuyruklar oluşturması da dikkat çekti. İşte güncel et fiyatları ve Et ve Süt Kurumu'ndaki fiyatlar...

"DEPREM BÖLGESİNDE 7-8 BİN BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÖLMÜŞ"

Yılbaşından buyana et fiyatlarında yüzde 50'ye varan artışa, satıcı da tüketici de tepkili. Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, son aylarda et fiyatlarındaki artıştan kasapların da olumsuz etkilendiğini söyledi. Yalçındağ, "Hemen her hafta alışlarımıza 5-10 lira zam geliyor" dedi. Yılbaşında 120-130 lira bandında olan karkas fiyatların bugün 175-180 lira bandına geldiğini belirten Yalçındağ, et fiyatlarında bir yılda olması gereken artışın 2 ayda olduğunu vurguladı.

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"TEDARİKÇİLERE SORUYORUZ, ONLAR DA 'HER HAFTA ALIŞLARIMIZA ZAM GELİYOR' YANITINI VERİYOR"

Yalçındağ, "Ortada bir rahatsızlık var. Yılbaşından bu yana ne değişti? Tedarikçilere soruyoruz, onlar da 'Her hafta alışlarımıza zam geliyor' yanıtını veriyor. Kesim fiyatlarına zam geldiğini, besici arkadaşların daha fazla fiyat istediğini, bunu da yansıtmak durumunda olduklarını söylüyorlar. Herkesi rahatsız ediyor, en çok da tüketici ve biz kasapları rahatsız ediyor" diye konuştu.

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Deprem felaketinin yaşandığı bölgenin hayvancılık açısından önemli olduğunu ancak bu orandaki artış için gerekçe olamayacağını ifade eden Yalçındağ, "Resmi kaynaklardan aldığımız bilgiye göre, 7-8 bin büyükbaş hayvan ölmüş. Ama bu böyle bir fiyat artışına neden olabilecek bir sayı değil. Orada kesim devam ediyor, kesim yapıp toptan et satışı devam ediyor. Birden bire bu fiyatlara çıkartılması bana göre kendine görev çıkarmak, başka bir izahı yok" dedi.

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"YURT DIŞINDAN ET İTHAL ETMEYİ BEKLEYENLER VAR"

Fiyat artışının nedenini anlamakta zorlandıklarını belirten Yalçındağ, hayvan sayısında azalma iddialarıyla fırsatçılık yapıldığını öne sürdü. Fazlı Yalçındağ, et fiyatlarındaki yükselişin bazı çevrelerde yurt dışından et ithal edilmesi beklentisi oluşturduğunu söyleyerek, "Biraz daha yükselse de yurt dışından ithal edecek ortam oluşsa diye bekleyen insanlar da var. İthalat yapıldığı noktada da 2010'u tekrar yaşarız. Bunun faturası herkes için ağır olur. Önlem olarak çok şey yapılması gerekiyor. Tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor, küçükbaş anlamında tüketimimizi arttırmamız lazım. Küçükbaş hayvandan başka sarılacağımız sağlam bir ip yok. Bunun üretim ve tüketimdeki payın arttıracağız, başka yolu yok. İnşallah fiyatların artışında bir dur noktası vardır" ifadelerini kullandı.

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"FİYATLARA BAKIP GERİ DÖNÜYORLAR"

İstanbul'da iş yeri bulunan kasap Serhat Çelik de et fiyatlarının yüksek olması nedeniyle müşteri kaybettiklerini ifade ederek, "Şu an et fiyatları yüksek. İnsanlar daha çok beyaz et alıyor. Kırmızı etin fiyatı da son 1 ayda ortalama 40-50 lira arttı. İster istemez bu durumdan insanlar etkileniyor. Bazıları et fiyatlarına bakıp geri dönüyor. Bazıları da tavuk alıp çıkıyor. Şu anda bütün kasaplar indirim bekliyor. Devlet, ithal hayvanlarla et piyasasını dengeleyebilir" dedi.

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"GÜNLÜK SATIŞIM 40 KİLODAN 15'E DÜŞTÜ"

Kasap Necmettin Kantarcı ise, "Günlük satışım 30-40 kilo iken şimdi 15 kiloya düştü. Kasapların eylem olarak bir hafta kapatması lazım. Pandemi geçirdik, o dönemde kapıda kuyruklar oluyordu. Et fiyatları 50-60 liraydı. Ama şimdi öyle bir kazancımız yok. Şu an kasaplar cebinden harcıyor. Çünkü 170 liraya alıyorum bugün eti 180 liraya satıyorum. Yarın gidiyorum 180 lira olmuş et, ayda 200 kilo et alsam 2 bin lira cebimden çıkıyorum. Et ve süt kurumu çözüm değil. Çünkü bugün orada 400 kişi saatlerce kuyrukta bekliyor ama içlerinden yüzde 20'si et alabiliyor. Gerisine kalmıyor et, yola harcadıkları masrafla kalıyorlar."

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ET VE SÜT KURUMLARINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Et fiyatlarındaki artış, Et ve Süt Kurumu mağazaları önünde de uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Beylikdüzü'ndeki Et ve Süt Kurumu Şubesi önünde metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu. Et ve Süt Kurumu'nda, kasapta 270 liraya satılan kıymanın 100 lira, 150 ile 330 arasında satılan kırmızı etin ise 36 ile 116 lira arasında değişen fiyatlara satıldığı öğrenildi.

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"SONLARDA BEKLEYENLERE KALMIYOR"

Fiyatların kasaplara göre çok daha uygun olduğunu belirten Nazime Kahraman, "Kasaplarda 300 lira biz buradan 110 liraya alıyoruz. Sabah 05.00'te geliyoruz. Sonlarda bekleyenlere kıyma kalmıyor." dedi.

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"BURADAN UCUZA ET ALIP DIŞARIDA PAHALIYA SATIYORLARMIŞ"

Metin Meral ise "Saat 06.30 gibi geldik. İlk defa geliyorum. Daha önce Sakarya'da gitmiştim. Orada daha düzenliydi, sıra numarasıyla giriyordu insanlar içeri. Şu anda kasaplarda kıyma 250 lira civarında burada 100 lira. Arada çok fark var. Şimdi bir de Ramazan geliyor, insanlar hazırlık yapıyor. Aslında kurumların biraz daha yaygınlaşması lazım. Ayrıca burası da biraz suiistimal edilmiş. Buradan ucuza et alıp dışarıda pahalıya satıyorlarmış. O yüzden kişi başı en fazla 1 kilo alabiliyorsunuz" diye konuştu. (DHA)

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