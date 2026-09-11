Kuyruklar azalacak! Kapıkule’ye yeni sınır kapısı projesinde hareketlilik

Kapıkule Sınır Kapısı’nda özellikle yoğun dönemlerde oluşan araç trafiğini rahatlatacak yeni bir proje gündemde. Türkiye ve Bulgaristan heyetleri, Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı kurulması için çalışmalara başladı. Yeni kapıyla birlikte sınırdaki geçiş kapasitesinin artırılması ve mevcut kapının yükünün hafifletilmesi planlanıyor.

YENİ GÜMRÜK KAPISI İÇİN ADIM ATILDI

Türkiye ile Bulgaristan arasında sınır geçiş kapasitesinin artırılması amacıyla Kapıkule Sınır Kapısı'nın kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı kurulmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "Kapıkule / Kapitan Andreevo - Kuzey" adıyla kurulması planlanan yeni gümrük kapısına ilişkin Kapıkule Toplantı Salonu'nda toplantı gerçekleştirildi.

TOPLANTIYA İKİ ÜLKEDEN YETKİLİLER KATILDI

Toplantıya Edirne Valisi Yunus Sezer, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demerdzhıev, Haskovo Valisi Todor İvanov, Bulgaristan Ulusal Gümrükler Ajansı Başkanı Nikolay Shushkov, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Emre Manav, Kapıkule Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri ve Tasfiye İşleri Döner Sermaye Genel Müdürü Adil Yıldırım, Trakya Dış Ticaret ve Gümrük Bölge Müdürü Ali Topçu, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ile iki ülkeden yetkililer katıldı.

SINIR GEÇİŞLERİNDE KAPASİTE ARTMASI HEDEFLENİYOR

Toplantıda, yeni sınır kapısının kurulmasına yönelik planlanan çalışmalar ve sınır geçişlerinin kapasitesinin artırılmasına ilişkin konular değerlendirildi.

Vali Sezer, Uçarmak, Demerdzhıev ve beraberindeki heyet, toplantının ardından Kapıkule'nin kuzeyinde yeni sınır kapısının kurulması planlanan bölgede incelemede bulundu.

Heyet, bölgede yürütülmesi öngörülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

YENİ GEÇİŞ ALANI OLUŞTURACAK

Planlanan yeni ortak sınır kapısının, Bulgaristan tarafında Svilengrad Belediyesi'ne bağlı Kapitan Andreevo köyü yakınlarında, Türkiye tarafında ise Edirne Kapıkule bölgesinde yer alması öngörülüyor. Mevcut Kapıkule-Kapitan Andreevo sınır kapısının kuzeyinde konumlanacak yeni geçiş noktası, iki ülke arasında ek bir kontrol ve geçiş alanı oluşturacak.

YOĞUNLUK AZALACAK, TAŞIMACILIK HIZLANACAK

Dünyanın en yoğun kara sınır kapılarından biri olarak gösterilen Kapitan Andreevo-Kapıkule, aynı zamanda Avrupa Birliği'ni Asya'ya bağlayan Avrupa'nın en büyük kara sınır kapısı olarak biliniyor. Yeni sınır kapısının devreye girmesiyle birlikte özellikle ticari araç ve yolcu geçişlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması, ticaret ve taşımacılığın daha hızlı ve etkin hale getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır