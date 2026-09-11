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Kuyruklar azalacak! Kapıkule’ye yeni sınır kapısı projesinde hareketlilik

Türkiye ile Bulgaristan, Kapıkule-Kapitan Andreevo hattındaki sınır trafiğini rahatlatacak yeni bir gümrük kapısı için harekete geçti. Kapıkule’nin kuzeyinde kurulması planlanan kapıyla geçiş kapasitesinin artırılması, araç kuyrukları ile bekleme sürelerinin azaltılması hedefleniyor.

Kuyruklar azalacak! Kapıkule’ye yeni sınır kapısı projesinde hareketlilik

Kapıkule Sınır Kapısı’nda özellikle yoğun dönemlerde oluşan araç trafiğini rahatlatacak yeni bir proje gündemde. Türkiye ve Bulgaristan heyetleri, Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı kurulması için çalışmalara başladı. Yeni kapıyla birlikte sınırdaki geçiş kapasitesinin artırılması ve mevcut kapının yükünün hafifletilmesi planlanıyor.

Kuyruklar azalacak! Kapıkule’ye yeni sınır kapısı projesinde hareketlilik 1

YENİ GÜMRÜK KAPISI İÇİN ADIM ATILDI

Türkiye ile Bulgaristan arasında sınır geçiş kapasitesinin artırılması amacıyla Kapıkule Sınır Kapısı'nın kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı kurulmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Kuyruklar azalacak! Kapıkule’ye yeni sınır kapısı projesinde hareketlilik 2

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "Kapıkule / Kapitan Andreevo - Kuzey" adıyla kurulması planlanan yeni gümrük kapısına ilişkin Kapıkule Toplantı Salonu'nda toplantı gerçekleştirildi.

Kuyruklar azalacak! Kapıkule’ye yeni sınır kapısı projesinde hareketlilik 3

TOPLANTIYA İKİ ÜLKEDEN YETKİLİLER KATILDI

Toplantıya Edirne Valisi Yunus Sezer, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demerdzhıev, Haskovo Valisi Todor İvanov, Bulgaristan Ulusal Gümrükler Ajansı Başkanı Nikolay Shushkov, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Emre Manav, Kapıkule Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri ve Tasfiye İşleri Döner Sermaye Genel Müdürü Adil Yıldırım, Trakya Dış Ticaret ve Gümrük Bölge Müdürü Ali Topçu, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ile iki ülkeden yetkililer katıldı.

Kuyruklar azalacak! Kapıkule’ye yeni sınır kapısı projesinde hareketlilik 4

SINIR GEÇİŞLERİNDE KAPASİTE ARTMASI HEDEFLENİYOR

Toplantıda, yeni sınır kapısının kurulmasına yönelik planlanan çalışmalar ve sınır geçişlerinin kapasitesinin artırılmasına ilişkin konular değerlendirildi.

Vali Sezer, Uçarmak, Demerdzhıev ve beraberindeki heyet, toplantının ardından Kapıkule'nin kuzeyinde yeni sınır kapısının kurulması planlanan bölgede incelemede bulundu.

Kuyruklar azalacak! Kapıkule’ye yeni sınır kapısı projesinde hareketlilik 5

Heyet, bölgede yürütülmesi öngörülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

YENİ GEÇİŞ ALANI OLUŞTURACAK

Planlanan yeni ortak sınır kapısının, Bulgaristan tarafında Svilengrad Belediyesi'ne bağlı Kapitan Andreevo köyü yakınlarında, Türkiye tarafında ise Edirne Kapıkule bölgesinde yer alması öngörülüyor. Mevcut Kapıkule-Kapitan Andreevo sınır kapısının kuzeyinde konumlanacak yeni geçiş noktası, iki ülke arasında ek bir kontrol ve geçiş alanı oluşturacak.

Kuyruklar azalacak! Kapıkule’ye yeni sınır kapısı projesinde hareketlilik 6

YOĞUNLUK AZALACAK, TAŞIMACILIK HIZLANACAK

Dünyanın en yoğun kara sınır kapılarından biri olarak gösterilen Kapitan Andreevo-Kapıkule, aynı zamanda Avrupa Birliği'ni Asya'ya bağlayan Avrupa'nın en büyük kara sınır kapısı olarak biliniyor. Yeni sınır kapısının devreye girmesiyle birlikte özellikle ticari araç ve yolcu geçişlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması, ticaret ve taşımacılığın daha hızlı ve etkin hale getirilmesi hedefleniyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Valiliği Kapıkule sınır kapısı
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