Kuyumculardan yeni altın tahmini: Bu tarihlere dikkat!

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle 2 bin doların üzerine çıkan ons altın müzakerelerdeki ılımlı mesajlarla gevşedi. 18 ayın zirvesini 2 bin 70 dolar ile gören altın şu sıralar bin 1930 dolar seviyelerinde seyrediyor. Gram altın ise 912 liradan satışa sunuluyor. Vatandaşlar tarafından altın fiyatlarına ilişkin gelişmeler araştırılırken, kuyumculardan yeni bir tahmin geldi. Düğün sezonu yaklaşırken altına olan talebin artacağı görüşünde olan kuyumcular taksitlendirme sayısının artırılmasını istedi.

Kırşehirli Kuyumcu Ahmet Durukan, "Dünyada altına talep var ve talebin daha da artacağını öngörüyoruz. Altın üzerine söylediğimiz birçok şey net olarak gerçekleşti. Dünya genelinde de fiyatların artış göstereceğini net olarak görmekteyiz" dedi.

“ALTIN FİYATLARININ YÜKSELECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ”

Hindistan'da düğün sezonunun açılmasının altına olan talebi arttıracağını aktaran Durukan, "Hindistan'da düğün sezonunun altın fiyatlarına, bu durum da ons fiyatlarına yansıyacak. Ham petrol fiyatlarının artış göstermesi her kalemde de artışa neden olacak. İnsanlar birikimlerini altına yatıracak. Global zenginler altın onsuna dönüyor. Altının onsu bin 930 dolar, önümüzdeki dönemlerde ise altın onsunun yükseleceğini öngörüyoruz" diye konuştu.

TAKSİT SAYISI TALEBİ

Altın alımlarında taksit sayısının arttırılmasının önemli olduğunu aktaran Durukan, "Düğün sezonu açılıyor, insanlar nasıl bilezik ve altın alacaklar? Devletimizden mağduriyetler olmaması içi altına ek taksit talep ediyoruz. Düğünleri halkın yapabilmesi için taksit sayısının arttırılmasını da önemli görmekteyiz. Asgari ücretli iki alyans alsa ortalama 4 bin lira tutarında" şeklinde konuştu.



