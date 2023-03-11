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Kuyumculardan gram altın tahmini! ‘Doğru zaman değil’ diyerek uyardılar: Önümüzdeki haftalarda devam edecek… (11 Mart Cumartesi güncel gram, çeyrek, Cumhuriyet altını fiyatları)

11.03.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcılar 11 Mart Cumartesi günü de altın fiyatları canlı grafiği için takibini sürdürüyor. ABD’den gelen haberle piyasalar yeniden atağa geçerken, güncel gram, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gram fiyatı merak konusu oldu. Bu gelişmenin ardından kuyumculardan altının gram fiyatı için yeni bir tahmin geldi. Yaz aylarını işaret eden kuyumcular alış-satış için fırsat olabilecek durumları da açıkladı.

Kuyumculardan gram altın tahmini! ‘Doğru zaman değil’ diyerek uyardılar: Önümüzdeki haftalarda devam edecek… (11 Mart Cumartesi güncel gram, çeyrek, Cumhuriyet altını fiyatları)

Altın fiyatları için kritik veri dün ABD’den geldi. ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararında enflasyonla beraber belirleyici etkiye sahip olan ABD tarım dışı istihdam rakamları belli oldu. Tarım dışı istihdam, Şubat ayında 205 bin kişi artış beklentisini aşarak 311 bin geldi. Ocak ayı rakamları 517 binden 504 bine revize edildi. İşsizlik oranı Şubat’ta yüzde 3,6 oldu. Ücretler aylık yüzde 0,2 yıllık yüzde 4,6 oranında beklenti altında artış gösterdi.

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ALTIN FİYATLARI ENFLASYONA ODAKLANDI

Gelecek hafta açıklanacak ABD enflasyon verisi ise piyasaların yönünün belirlenmesi açısından çok daha büyük önem taşıyor. Hafta içinde ABD Senatosu ve Meclis’te konuşma yapan Fed Başkanı Powell, göstergelerin yükseldiğini ve açıklanacak istihdam ile enflasyon verilerine bağlı faiz kararı vereceklerini söyledi. 22 Mart’ta yapılacak FOMC toplantısı öncesinde istihdam seti, ABD’de işgücü sektörünün güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdi. Ekonomistler, açıklanacak TÜFE’nin aylık bazda yükselmeye devam etmesiyle 50 baz puanlık faiz artışı beklentilerinin güçlenebileceğini dile getirdi.

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GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Tüm bu gelişmelerle yatırımcılar hafta sonu da altın fiyatlarını araştırıyor. Ons altın fiyatı bugün 1872 dolar seviyelerinde bulunuyor. Gram altın fiyatı ise ons altındaki yükselişten destek alarak 1.100 TL’nin altından hızlı bir şekilde toparlandı. ABD istihdam verisi sonrası altının gram fiyatı 1.118 TL seviyelerinden 1.140 TL’ye kadar yükseldi. Şu sıralar ise 1.138 TL’den değerleniyor.

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ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın fiyatları ise 11 Mart Cumartesi günü, 1.883,96 lira alış ve 1.904,45 lira satış fiyatı üzerinden fiyatlanıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

  • ALIŞ: 7.509,00
  • SATIŞ: 7.590,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • ALIŞ: 1.049,32
  • SATIŞ: 1.062,97

ALTIN

DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Piyasalardaki düşüşün bir alım fırsatı oluşturduğunu belirten kuyumcu esnafı, elindeki altını satmak isteyenleri ise bir süre beklemeleri konusunda uyardı. Kuyumcu Emre Öztürk, “Yaz aylarına doğru altındaki yükseliş devam edecektir” diyerek yaşanacak her düşüşün alım fırsatı oluşturduğunu söyledi.

Öztürk, " Altının gram fiyatı yaklaşık olarak bin 150 seviyelerine tırmanmıştı. Bu hafta Fed başkanının faiz arttırma gibi bir düşüncesi olduğunu belirtmesiyle beraber özellikle Türkiye'de gram altın 1.110 seviyelerine kadar geriledi" ifadelerini kullandı.

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"GRAM ALTIN 1.155 TL'Yİ GÖRÜR"

Acil durumlar haricinde altın satmak için doğru zaman olmadığını belirten Öztürk, yatırımcıları şöyle uyardı:

"Özellikle gram altında bin 135 ve bin 140 seviyeleri önemli. Bu seviyeler aşıldığında da çok rahat 1.150, 1.155’i tekrardan hızlı bir şekilde görebileceğimizi söyleyebiliriz. Şu anda bozdurmayı düşünenler varsa eğer herhangi bir sıkıntıları yoksa kısa süre daha bekleyebilirler ve yükseldiğinde tekrardan onları nakit paraya dönüştürebilirler. Şu andaki fiyatlar tamamen bir alım fırsatı diyebiliriz. Önümüzdeki haftalarda altınlardaki yükseliş devam edecektir diye düşünüyorum."


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