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Kuyumculardan önemli uyarı: ' Altınınıza sahip çıkın, çok fazla değerlenecek'

03.08.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarındaki tahmin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Altın fiyatları yükselişe geçerek bir ayın zirvesini gördü. Bununla beraber kuyumculardan altınla ilgili önemli talep ve uyarı geldi. Kuyumcular, altın alımlarında taksit sayısının arttırılması ve kredi kartı ile altın alımlarında banka komisyonlarının düşürülmesini istiyor. Öte yandan kuyumculardan vatandaşa 'Altınınıza sahip çıkın, çok fazla değerlenecek' uyarısı geldi.

Kuyumculardan önemli uyarı: ' Altınınıza sahip çıkın, çok fazla değerlenecek'

Altın, ABD’de Cuma günü yayımlanacak olan Temmuz ayı istihdam raporunu bekliyor. ABD'den gelecek krtik karar öncesi dolar endeksindeki düşüşle altının ons fiyatı 1.780 dolarla yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesine çıkarken, gram altın fiyatları da yükselişe geçti. Dün ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, 1.020 liraya çıktı.

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'ALTININIZA SAHİP ÇIKIN, ÇOK FAZLA DEĞERLENECEK'

Sarraflar altın alımlarında taksit sayısının artırılmasını ve banka komisyonlarının düşürülmesini istiyor. Kuyumcu Ahmet Durukan, altının gramının şu anda bin 21 lira olduğunu hatırlatarak, "Altınınıza sahip çıkın, çok fazla değerlenecek" dedi.

KOMİSYONLAR İSYAN ETTİRDİ

Düğün sezonu olan temmuz ve ağustos aylarında altın alanların veresiye talebinde bulunduğunu belirten Durukan, "İnsanlar bizlere gelip bir çeyrek altını veresiye talep ediyor. Benim amcam, dayım, halam, yeğenim herkes arıyor. Bankalara verdiğimiz komisyonlar bizi illallah ettirdi.

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Kuyumcunun çeyrek altından kazandığı para 10 lira, bankaya ise 50 lira komisyon veriyor. Devlet yetkililerimizden kuyumcular adına rica ediyoruz, gerekli müdahaleleri yapın. Yapılacak müdahale kuyumcu esnafını da rahatlatır" ifadelerini kullandı. (İHA)

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gram altın Kuyumcu
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