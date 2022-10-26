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Kuyumculardan yeni altın tahmini! Yatırımcılara önemli çağrı: Altına çevirin

26.10.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Son günlerde yeniden yükselişe geçen gram altın 1000 lirayı gördü. Yatırımcıların, "Altın ne kadar olacak?" sorusuna yanıt veren kuyumculardan dikkat çeken tahmin geldi. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son tahminler...

Kuyumculardan yeni altın tahmini! Yatırımcılara önemli çağrı: Altına çevirin

Altın fiyatları ve dolar/TL kuru fiyat grafiğindeki hareketlilik ile gündemde kalmaya devam ediyor. ABD'de son açıklanan verilerin resesyon kaygılarını artırması ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikasında sona gelindiği beklentilerinin doları baskıladığını ve altının ons fiyatını destekliyor. Bir süredir düşen ons altın fiyatı yeniden yükselişe geçti. Gram altın fiyatı ise yeniden 1000 lirayı gördü. Kuyumcularda altın fiyatlarıyla ilgili tahmin geldi.

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Kırşehirli kuyumcu Ahmet Durukan, ekim ayının altın alımında fırsat olduğunu ve altına yatırım yapanların kazanacağını söyledi.

Kuyumcu Ahmet Durukan, vatandaşlar ellerinde olan olan doların bozdurularak altına yatırılmasının en karlı alışveriş olacağını belirtti. Durukan, "Geçtiğimiz ay Ekim ayının altın alımlarında fırsat ayı olduğunu söylemiştik. Öyle de oldu. İnsanları firmalar altın alımları noktasında destekledi. FED’in faiz açıklaması sonrası altın fiyatlarında biraz gevşeme oldu. Bin 12 ons olan altın bin 646 onsa kadar düştü. Geçtiğimiz hafta da direnç göstererek geri dönmüştü" dedi.

kuyumcu

"DOLAR YATIRIMLARINIZI ALTINA ÇEVİRİN"

İnsanların dolar yatırımını altına çevirmesi gerekliliğini aktaran Durukan, açıklamasında; “İnsanlar merak ediyor altın ne olacak? Altın bizlerin öngörüsüne göre çok pahalanacak. Elinizde olan dolar ve gayri menkulleri değerlendirerek altına dönün. Dünyadaki şu anlık en ucuz emtia altın. Dolar fiyatı ile karşılaştırıldığında altın alımları daha ucuz. Önümüzdeki günlerde altın fiyatlarının artacağı yönünde öngörülerimiz var" şeklinde konuştu. (İHA)

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