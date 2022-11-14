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Kuyumculardan yeni altın tahmini! Yatırımcılara önemli çağrı: Elinizde bulunan altınlara çok sıkı sarılın

14.11.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Geçen haftadan beri yükselişe geçen gram altın 1056 lirayı aştı. Yatırımcıların, "Altın ne kadar olacak?" sorusuna yanıt veren kuyumculardan dikkat çeken tahmin geldi. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son tahminler...

Kuyumculardan yeni altın tahmini! Yatırımcılara önemli çağrı: Elinizde bulunan altınlara çok sıkı sarılın

Altın fiyatlarındaki hareketlilik gündemde kalmaya devam ediyor. ABD'de açıklanan enflasyon rakamları sonrası gram altın 1056 liraya kadar çıktı. Ons altın 1770 doları aşarak 3 ayın zirvesini gördü. Kuyumculardan altın fiyatlarıyla ilgili tahmin geldi.

Elinde altını olanlar dikkat! Uzmanından dikkat çeken yorum: 'Belki de arifesine yaşıyoruz' Elinde altını olanlar dikkat! Uzmanından dikkat çeken yorum: 'Belki de arifesine yaşıyoruz'
n ## ALTINA YATIRIM YAPAN KAZANACAK Kırşehirli kuyumcu Ahmet Durukan, altına yatırım yapanların uzun vadede daima kazanacaklarını söyledi. ABD’de enflasyon oranının yüksek çıkmasının altını yine dünya gündemine aldığını aktaran Durukan, "ABD ’enflasyon rakamlarının yüksek çıkması altın fiyatlarını ve altını yeniden dünya gündemine aldı. Altın dünyada emtia olarak en ucuz madde. Elinizde bulunan altınlara çok sıkı sarılın. Altın ilerleyen günlerde daha çok para edecek. Elinizde bulunan altınları bozdurmayın. İlerleyen günlerde daha fazla para kazanacaksınız. Ekim ayında ’998 liraydı. Altın alanların kazanacağını söylemiştik.’ Kasım ayında da altın ve altına yatırım yapanlar kazanacaklar" diye konuştu. ![altin8](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/11995223/640xauto.jpg) ## 'ZOR GÜNLERİNİZİN EN İYİ ARKADAŞI ALTINDIR' Türkiye’de yaşayan insanların yatırım aracı olarak toprak ve altın alımlarını tavsiye eden Ahmet Durukan, "Doları olanların da altına yatırım yaptığında daha iyi para kazanacağını öngörüyoruz. 18,14, 22 ayar hiç fark etmiyor. Altın alanların kazanacaklarını öngörüyoruz. Zor günlerinizin en iyi arkadaşı altındır" dedi.
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