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Kuyumculardan yıl sonu altın tahmini: Gram altın bin 100 TL olacak

16.03.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Altın fiyatlarındaki tahmin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Bir ara 1050 TL bandına çıkan altın fiyatları sert bir düşüş yaşamıştı. Ardından Rusya-Ukrayna savaşı altın fiyatlarını hareketlendirdi. Bununla beraber 2022 yılı için altın fiyatları için tahmin geldi. Kuyumcular altının TL bazında yıl sonunda bin 100 TL olacağını öngördü. İşte son dakika altın haberinin detayları...

Kuyumculardan yıl sonu altın tahmini: Gram altın bin 100 TL olacak

Küresel risk, pandemi, tedarik zincirlerinin kırılmasıyla altın fiyatları tavan yaptı. Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yeniden 2 bin doların üzerine çıkan ons altın müzakerelerdeki ılımlı mesajlarla gevşedi. 18 ayın zirvesini 2 bin 70 dolar ile gören altın şu sıralar bin 1920 seviyelerinde seyrediyor.

FED KARARI BEKLENİYOR

Öte yandan Amerikan Merkez Bankası (FED) bugün faiz kararını açıklayacak. Piyasalar FED’in kararına kilitlendi. Fed’in faiz artırımı yönünde olacak karar sonrası altında beklentinin bin 850 seviyelerde olabileceğini belirten Kapalıçarşı esnafı, bu düşüşün de sert bir şekilde olmayacağını söylüyorlar. Gram altın TL bazında şu sıralar 907 TL, çeyrek, bin 480 TL yarım altın 2 bin 960, tam altın ise 5 bin 920 TL'den işlem görüyor.

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“FED FAİZ ARTIŞ KARARI SONRASINDA ALTINDA HIZLI BİR GERİLEME OLMAYACAKTIR”

Altının biraz gerilediğini ifade eden Kapalıçarşı esnafı Atilla Saraç, “Ons altın bildiğimiz üzere 2 bin 70 dolarlara çıkmıştı. Bu savaşın risklerinin satın almasından kaynaklıydı. Şimdide artık veriler doğrultusunda FED bu veriler doğrultusunda erkene alarak faizleri yükselteceğini belirtti. Bu da yatırımcıyı dolara doğru çekecektir. Bu yüzden de altında biraz daha gerileme öngörüyoruz. Bu hiçbir zaman yüksek ve hızlı bir gerileme olmayacaktır. Ons altın fiyatının bin 850 dolarlara kadar gerileyebileceğini düşünüyorum. Daha aşağısı olması için savaşın ve ekonomik sıkıntıların geçmesi gerekiyor.

YIL SONU ALTIN FİYATLARI TAHMİNİ

Vatandaş paniğe kapılmasın altın her zaman güvenli limandır. Altının TL bazında yılsonunda bin 100 TL olacağını öngörüyorum. Şu anda gram altın 907 TL, çeyrek bin 480 TL, yarım altın 2 bin 960 TL tam altın ise 5 bin 920 TL’den işlem görüyor” şeklinde konuştu. (İHA)

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gram altın çeyrek altın
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