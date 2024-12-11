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Kuyumculuk, otomotiv, emlak, gıda... '362 milyon TL ceza' diyerek duyurdu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
11.12.2024 15:44
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Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, ‘‘Başta gıda sektörü olmak üzere otomotiv, emlak, kuyumculukta stokçuluk ve fahiş fiyat artışına yönelik yoğun denetim faaliyetleri gerçekleştirerek gerekli idari yaptırım kararları aldık. Bu kapsamda, 2024 yılının ilk 11 ayında ise 362 milyon TL’nin üzerinde idari para cezası uyguladık’’ dedi.

Kuyumculuk, otomotiv, emlak, gıda... '362 milyon TL ceza' diyerek duyurdu

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, bu yıl 8’incisi düzenlenen İstanbul Yerel Marketler Buluşması ve Fuarı’na katıldı. Gürcan, fuarda yaptığı konuşmada perakende ticaret alanının büyüklüğüne ilişkin verileri paylaştı. Gürcan, ‘‘2023 yılı TÜİK verilerine göre, ülkemizde 3,7 milyon işletme bulunmakta olup işletmelerin 1,5 milyonu perakende işletme olarak faaliyet göstermektedir. Bununla birlikte, 2023 yılında ülkemizde ticaret hacmi 59,3 trilyon Türk Lirası iken perakende ticaret hacmi 10,5 trilyon Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir’’ ifadelerini kullandı.

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‘‘STOKÇULUK VE FAHİŞ FİYAT ARTIŞINA 11 AYDA 362 MİLYON TL CEZA UYGULANDI’’

Piyasa bozucu ve tüketiciyi yanıltıcı davranışlara yönelik gerekli tedbirlerin alındığından da bahseden Gürcan, ‘‘Başta gıda sektörü olmak üzere otomotiv, emlak, kuyumculuk ile stokçuluk ve fahiş fiyat artışına yönelik yoğun denetim faaliyetleri gerçekleştirerek gerekli idari yaptırım kararlarını aldık." dedi.

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Gürcan, "Bu kapsamda, 2024 yılının ilk 11 ayında ise 362 milyon TL’nin üzerinde idari para cezası uyguladık. Bunun yanında, tüketicilerimizin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla tüketicinin korunması mevzuatı çerçevesinde de denetim faaliyetleri yürütüyor ve idari yaptırım kararlarını alıyoruz. 2024 yılının 11 ayında toplamda yaklaşık 4,3 milyar TL idari para cezası uyguladık’’ şeklinde konuştu.

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"STOKÇULUK YAPANLARIN İŞ YERLERİNİN 6 GÜNE KADAR KAPATILMASI MÜMKÜN HALE GETİRİLDİ"

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa verilen cezaların artırıldığını hatırlatan Gürcan, ‘‘Bu yıl Mayıs ayında, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle fahiş fiyat artışı ve stokçuluk eylemleri için öngörülen idari para cezası tutarları artırıldı. Bu kapsamda, fahiş fiyat cezasının üst sınırı 1 milyon TL’ye; stokçuluk cezasının ise 12 milyon TL’ye çıkarıldı. Ayrıca, stokçuluk yapanların iş yerlerinin 6 güne kadar kapatılması mümkün hale getirildi. Ticaret Bakanlığı olarak, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm gayretimizle; başta temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri olmak üzere, vatandaşlarımızın ve dürüst çalışan tacirlerimizin mağdur olabileceği ve piyasa dengesi ile ticari akışın olumsuz etkilenebileceği sektör ve ürünler takibimiz altında olacaktır. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde de daha iyi işleyen ve daha adil bir tedarik zinciri oluşturulması ile haksız ticari uygulamaların önüne geçilmesine yönelik hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumculuk Ticaret Bakanlığı Fahiş fiyat emlak otomotiv
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