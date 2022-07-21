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Kuzey Akım 1’de doğal gaz akışı yeniden başladı ama… Avrupa teyakkuzda: Planlar netleşiyor!

21.07.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'nın umudu kestiği Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden yapılan Rus doğalgaz akışı için son dakika gelişmesi yaşandı. Boru hattının planlı bakımının tamamlanmasının ardından bu sabah gaz akışı yeniden başladı. Tam kesinti için önlem planları yavaşça netleşen kıtada, AB Komisyonu ısınma ve soğutmayı azaltmayı içeren adımlarına yanında piyasa bazlı önlemler önermeyi planlıyor.

Kuzey Akım 1’de doğal gaz akışı yeniden başladı ama… Avrupa teyakkuzda: Planlar netleşiyor!

Rusya'nın Avrupa Birliği'ne yaptığı doğalgaz ihracatının üçte birinden fazlasını oluşturan Kuzey Akım 1 boru hattı, 11 Temmuz'da on günlük yıllık bakım nedeniyle durdurulmuştu. Ancak bu sabah flaş bir gelişme yaşandı. Kuzey Akım hattında gaz akışı 10 gün süren bakım çalışmalarının ardından yeniden başladı. DPA'nın haberine göre açıklama Kuzey Akım şirket sözcüsünden geldi.

Bakım çalışması öncesinde Gazprom'un Avrupalı bazı şirketlere yönelik mücbir sebep kararı iki taraf arasında gerilimin yükselmesine neden olmuştu. Çalışma öncesinde Rusya’dan Avrupa’ya gaz akışı kapasitenin yüzde 40’ı ile sınırlandırılmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Putin daha önce gaz akışının yeniden başlayacağını taahhüt ederken boru hattını beslemek için hayati önem taşıyan bir türbinin alınmasındaki gecikmelere işaret etti ve bu ayın sonunda başka bir ünitenin bakım zamanı geldiğinde hacimlerin kapasitenin yüzde 20’sine kadar kesilebileceği konusunda uyarmıştı. Söz konusu türbin tamir için Kanada’ya gönderilmiş, yaptırımlar nedeniyle orada kalmıştı.

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AVRUPA GAZ KESİNTİSİ İÇİN TEYAKKUZDA

Avrupa Birliği (AB), Rusya'dan gaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı hazırladığı acil durum planı kapsamında bütün üye ülkelerden gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmalarını talep etmişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de "Güvenli Kış İçin Gaz Tasarrufu" başlıklı paket hakkında basın toplantısında hali hazırda AB üyesi 12 ülkede Rus gazının kısmen veya tamamen kesintiye uğradığına işaret ederek, "Rusya'dan gaz akışı, geçen yılın aynı döneminin 3'te1'inden daha az durumda bulunuyor. Rusya bize şantaj yapıyor, enerjiyi silah olarak kullanıyor." dedi.

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DEPOLAR YÜZDE 64 DOLULUKTA

Avrupa'nın Rus gazının tamamen kesilmesi durumuna hazır olması gerektiğine dikkati çeken von der Leyen, buna karşı ortak gaz deposu kurduklarını ve depoların şu anda yüzde 64 doluluk seviyesinde olduğunu aktardı. Von der Leyen, çalışmalar sonucunda Rusya dışındaki kaynaklardan gelen gazın da 2022'nin başından bu yana 35 milyar metreküp arttığını dile getirdi.

AB'DE GAZ KULLANIMINDA KESİNTİ PLANLARI NETLEŞİYOR

Bloomberg'e konuşan konuyla ilgili bilgisi olan üç AB diplomatına göre, alınacak önlemler durumun kötüleşmesi ve gönüllü kısıtlamaların yetersiz kalması halinde uygulanması zorunlu başka önlemleri de içerecek. “Kış için doğalgaz tasarrufu” planına göre, AB Komisyonu ısınma ve soğutmayı azaltmayı içeren adımlarına yanında piyasa bazlı önlemler önermeyi planlıyor.


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