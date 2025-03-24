Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) para birimi nedir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) para biriminin kodu ve sembolü

İtalya’ya bağlı olan Sardinya ve Sicilya adalarından sonraki Akdeniz’in en büyük üçüncü adası olan Kıbrıs Adası, Akdeniz’in kuzeydoğusunda yer alır. Kıbrıs adası genel olarak Akdeniz iklimi etkisinin altındandır. Yaz mevsimi kurak ve sıcak geçer. Kış ayları ise çok az yağışlıdır ve ılık olur. Ortalama sıcaklık dereceleri yazın 20 derece ile 30 derece arası değişmektedir. Kışın bu dereceler 5 derece ile 15 derece arasında değişkenlik gösterebilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, başkenti Lefkoşa şehridir. Girne, İskele, Güzelyurt, Gazimağusa gibi yerleşim yerleri ile tanınan ve bilinen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizm açısından da verimlidir. Her yıl her dönemde birçok turist kabul eder. Fotoğrafçılıktan heykeltıraşlığa sanat alanında da son derece gelişmiş olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden yetişmiş birçok müzisyen ve müzik gurubu da bulunmaktadır.

İhracat ve ithalatını Türkiye üzerinden yapan ülkenin toplam nüfusu 2023 verilerine göre 37.27 milyar olarak açıklanmıştır. Para birimi olarak ise Türk Lirası kullanılmaktadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahilleri hem güvenli hem elverişli olması açısından yüzmek için son derece uygun olarak görülür. Birçok tatil yerinin modern yüzme havuzlarının yanı sıra Akdeniz sularında da yüzebilmek mümkündür. Ülkede ağırlıklı olarak Türkçe konuşulmaktadır ve resmi dil de Türkçe dilidir.

Trafiğin sol taraftan aktığı, mutfak kültürü ile de tanınan ve sevilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmi olarak belirlenmiş olan para birimi Türk Lirasıdır. Türk Lirası’nın uluslararası standartlara göre belirlenmiş olan para birimi kodu ise TL olarak kabul edilmiştir.