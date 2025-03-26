Kuzey Kore'nin para birimi nedir? Kuzey Kore'nin para biriminin kodu ve sembolü

Kuzey Kore, güneyde Kore Cumhuriyeti, doğuda Japon Denizi, batıda Sarı Deniz ile çevrilmiştir. Ülkenin en büyük şehri ve aynı zamanda başkenti Pyonyang şehridir. Resmi olarak bağımsız sosyalist bir devlet olarak kabul edilen Kuzey Kore’de Korece konuşulur. Derin bir tarihçeye sahip olan ülke birçok dönemden geçmiştir. Mimari tarzı ile de dikkat çeken ülkenin bu özellikleri en çok başkent olan Pyongyang şehrinde bulunmaktadır. 1950’li yıllarda yaşanan Kore Savaşı sırasında çok ciddi hasar gören ve neredeyse tamamı yok olan şehir yeniden inşa edilerek bugünkü halini almıştır.

Kuzey Kore'nin para birimi nedir?

Kuzey Kore’de nüfus 2008 yılında açıklanan resmi sonuçlara göre 24.052.231 civarındadır. Ülkenin resmi olarak kabul edilmiş olan para birimi Kuzey Kore wonu'dur. Topraklarının %80 oranındaki bir kısmı platolardan ve sıradağlardan oluşmaktadır. Kuzeydoğu tarafında ortalama olarak yüksekliği 1000 metreye ulaşan Kema Platosu yer alır.

Dünya genelinde en merkezileşmiş olan ve en kapalı ekonomilerinden birini sürdürmüş olarak kabul edilen Kuzey Kore bir yıl içinde belli aralıklarla 2000 civarı yabancı turist ağırlamaktadır. Etnik açıdan oldukça homojen bir yapıya sahip olması ile tanınan Kuzey Kore’nin nüfusunun çoğunluğunu Koreliler oluşturur. Geri kalanı ise Vietnamlı, Japon, Çinli, Avrupalı azınlıklardan oluşur.

Kuzey Kore'nin para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Nüfusunun tamamı okuryazar olan ve resmi olarak ateist bir devlet olarak tanınan Kuzey Kore’de resmi olarak geçerli kabul edilen para birimi Kuzey Kore wonu'dur. Kuzey Kore Wonu, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Bankası tarafından dağıtılmakta ve denetlenmektedir.

International Standart of Organization (ISO( 4217 standartlarına göre dünya genelinde kabul edilen Kuzey Kore wonu'na ait para birimi kodu KPW olarak belirlenmiştir. Wonun alt birimi çön’dür. 1 adet won 100 adet çöne bölünebilir.