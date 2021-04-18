Kuzey Marmara Otoyolu ile bölgedeki arazi fiyatlarında yüzde 25 artış

Otoyolun yapılmasının ardından bölgede emlakçı sayısının arttığını söyleyen Mahmut Sözen, "Yaklaşık 7 yıldır bu bölgede emlakçılık yapıyorum. Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılmasından sonra burada satışlar arttı. Hem İstanbul'a yakınlığından dolayı hem de pandemiden dolayı insanlar bu bölgede yatırım yapıyorlar. Burada yaklaşık 200 haneli bir mahallede 60 civarında emlakçı var. Otoyoldan sonra emlakçı sayısı da arttı. Buraya talepler de arttı. Arazilerde yıllık yüzde 25 civarında bir değer artışı var" dedi.

'500 METREKARE İLE 2 DÖNÜM ARASINDA YER ARIYORLAR'

Pandemi nedeniyle insanların bu bölgelere talep gösterdiğini ifade eden emlakçı Eyüp Tekin, "İstanbul'a yakın olduğundan dolayı, İstanbul'un yatırımcıları da genelde bu bölgeye geliyor. Şu anda satışlar bayağı hızlandı. Pandemiden sıkılanlar bu bölgeye gelerek 500 metrekare ile 2 dönüm arasında yerler alıyor. Hobi bahçesi yapanlar var. 'Bir konteyner koyup vakit geçireyim' diye düşünenler de var. İnsanlarımız İstanbul'da sokağa çıkamadığı için bu bölgeye bir talep var" diye konuştu.