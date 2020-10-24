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KYK başvuruları ne zaman? 2020 KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman?

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.10.2020 14:42 | Son Güncelleme

Öğrenciler tarafından KYK burs, kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor sorusuyla ilgili olarak araştırmalar devam ediyor. Devlet yurtlarında barınma ihtiyaçlarını karşılayan öğrenciler KYK burs ve kredileri ile maddi destek ediniyor. Pandemi sürecinde gecikme yaşanan konuyla ilgili KYK burs başvuruları başladı mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Şimdi gözler yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman 2020? KYK yurt ve burs başvurusu nereden yapılır?

KYK başvuruları ne zaman? 2020 KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman?

KYK yurt ve burs başvurusu başladı mı sorusuyla ilgili öğrencilerin yaptığı araştırmalar devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen KYK yurt ve burs başvuruları ile ilgili güncel gelişmeler takip ediliyor. Devlet yurdu başvurusunda bulunan ve yurtta kalma hakkı kazanan öğrenciler üniversite dönemlerinde barınma ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da başvuruyla almaya hak kazanan öğrencilere KYK bursu ve KYK kredisi veriliyor. Konuyla ilgili yetkililerden beklenen açıklama için de geri sayım başladı. Peki, KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

kyk başvuruları

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvuru sürecini kaçırmamak ve başvurusunu bir an önce yapmak isteyenler tarafından KYK burs başvuruları başladı mı sorusu merakla araştırılıyor. Öğrencilerin burs ya da kredi alma hakları başvuru sonrasındaki değerlendirmeyle belli oluyor. Bu nedenle gözler başvuru tarihiyle ilgili bilginin verileceği açıklamalara çevrildi. Bazı öğrenciler ise burs konusunda öncelikli kabul ediliyor.

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Öncelikli kabul edilen öğrenciler arasında da şehit çocukları, gazi çocukları, annesi ve babası vefat eden öğrenciler, sağlık kurulu raporu ile % 40 ve üstü engelli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olan Yetiştirme Yurtlarında barınıp tamamlamış olan öğrenciler, amatör milli sporcu olan öğrenciler ve lise ve dengi öğrenimini Darüşşafaka Lisesi’nde tamamlayan öğrenciler yer alıyor.

Bursların 2020 yılında ne kadar olduğu da merak edilenler arasında yer alıyor. Burs ya da kredi 550 TL olarak verilirken öğrenim kredisi rakamları ocak ayı itibarıyla yüksek lisans için 1100 TL, doktora için ise 1650 TL olarak belirlendi.

KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuruları ne zaman 2020 sorusuna ek olarak başvuruların nasıl yapılacağı da öğrencilerin merak ettiği konular arasında bulunuyor. KYK yurt ve KYK burs başvurusu nasıl yapılır ile ilgili olarak henüz yetkililerden resmi bir açıklama gelmemiş olsa da önceki sistem üzerinden başvuruların nasıl gerçekleşeceği ile ilgili beklentiler var. Başvuru işlemleri e-devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla e-devlet şifresi olmayan öğrencilerin bir e-devlet şifresi edinmesi veya T.C. kimlik kartı, mobil imza, internet bankacılığı, e-imza gibi yöntemleri kullanarak sisteme giriş yapması gerekiyor.

Başvuru sırasında öğrencilerden eğitim, sosyal ve ekonomik durumla ilgili bilgiler isteniyor. Bunun yanı sıra bilgiler, kamu kurumlarından gelen veriler ile karşılaştırılıp teyit ediliyor. Burs ve kredi başvuruları için işlem yapıldığı sırada farklı başvuru sayfaları kullanılmıyor. Her iki başvuru da beraber alınıyor.

KYK BURS BAŞVURULARI EKRANI

KYK BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Burs almaya hak kazanamamış öğrenciler, geri ödemeli olarak verilen KYK kredisine de ilgi gösteriyor. Bu yüzden öğrenciler tarafından KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak diye de araştırma yapılıyor. Geçen yıl başvurular üniversitelerin yüksek lisans, doktora, yatay geçiş ve dikey geçiş işlemlerinin tamamlanmasıyla beraber başlamıştı. Bu sene tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi ve etkilenen eğitim sistemi nedeniyle tarihler değişti.

Yetkililerin yaptığı son açıklamaya göre; başvuruların YÖK’ün açıklayacağı akademik takvimden sonra başlayacağı belirtilmişti. Bu açıklamayla beraber ise gözler YÖK tarafından açıklanacak akademik takvime çevrilmişti. YÖK'ün takvimle ilgili açıklamayı ekim ayı içerisinde yapması bekleniyor. YÖK son açıklamasında üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim’den sonra başlayacak şekilde planlamalarını istediklerini belirtmişti. Bu açıklama ile birlikte başvuruların ekim ayında başlayacağına dair öğrenciler beklenti içerisine girdi. Şimdi yapılacak resmi ve güncel açıklamalar bekleniyor. Geçtiğimiz yıl başvurular ekim ayında tamamlandığından dolayı ekim ayında başvurular ile alakalı açıklama yapılabileceği düşünülüyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Bunun yanı sıra KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman sorusu da soruluyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve her sene ağustosta gerçekleşen başvurular pandemi gerekçesiyle bu yıl ertelendi. Başvuru tarihlerinin belirlenmesi noktasında YÖK’ün açıklayacağı takvimin önemli olduğu belirtilmişti. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda; yurtlar ile alakalı başvuruya dair bütün bilgilere Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün resmi internet adreslerinden ulaşılabilecek.

Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada; resmi sosyal medya hesaplarının da takip edilebileceği duyuruldu. Geçen yıl ise başvurular 19 Ağustos 2019'da başlamış ve 26 Ağustos 2019'da sona ermişti. Şimdi KYK yurt ve KYK burs başvuruları başladı mı sorularına cevap olabilecek açıklamalar öğrenciler tarafından bekleniyor.

GSB'nin verilerine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılında KYK yurtlarının aylık ücreti 200 TL olurken, yüksek standartlı KYK yurtlarının ücreti ise aylık olarak 215 TL ile 340 TL arasında değişiyor. KKTC'deki KYK yurtlarının ücreti de aylık olarak 400 TL olarak belirtiliyor.

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