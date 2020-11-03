KYK başvuruları uzatıldı mı? KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman bitiyor? KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs başvurusu uzatıldı mı sorusu gündemin en çok merak edilen ve yanıt aranan sorularından bir tanesi oldu. KYK burs başvurusu normal şartlarda 3 Kasım 2020 tarihinde sona erecekti. Başvuru sürecini henüz tamamlamamış öğrenciler tarafından KYK burs başvuruları ne zaman bitiyor sorusuna yanıt aranıyordu. Son olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

KYK BAŞVURULARI UZATILDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklama doğrultusunda KYK kredi ve KYK burs başvuruları; 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda ilk kez bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrencilerle beraber yükseköğretim programında eğitimi süren ve yurt dışında eğitim gören Türk vatandaşları için uzatıldı.

KYK başvuruları ile ilgili açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "Her zaman olduğu gibi gençlerin yanındayız. Bize ne zaman ihtiyaç duyarlarsa oradayız. Burs kredi başvuruları ile ilgili olarak başvurusunu çeşitli nedenlerle yapamayan öğrencilerimizi düşünerek başvuru sürelerimizi uzatma kararı aldık." ifadelerini kullandı. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman sona eriyor?