Birçok üniversite öğrencisinin yararlandığı öğrenim kredisinin, okul bittikten iki yıl içerisinde geri ödenmesi talep ediliyor. Bu süre zarfında iş bulamayan öğrenciler, borçlarını bir yıl erteleme imkanına sahip oluyor. AK Parti tarafından meclise, vergi ve prim borçlularına önemli kolaylıklar sağlayacak yeni yapılandırma paketi sunuldu. Söz konusu paketten KYK borcu olan milyonlarca öğrencinin de yararlanması bekleniyor. Peki KYK borçları silinecek mi? KYK borçlarına yapılandırma ne zaman?

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

AK Parti tarafından meclise sunulan yeni paket, vergi ve prim borcu olan vatandaşlara önemli kolaylıklar sağladığı gibi KYK borcu olan mezunlara da ödeme kolaylığı sağlıyor. 30 Nisan 2021'den önceki borçlar esas alınacak. KYK borçlarına ödeme

kolaylığı sağlanması söz konusu olacaktır.

KYK BORÇLARINA YAPILANDIRMA NE ZAMAN?

Söz konusu düzenlemenin 1-2 hafta içerisinde meclisten geçmesi beklenmektedir. Borçluların ödeme süreçlerine önemli kolaylıklar sağlayan yasa çıktıktan sonra, başvuru yapmak isteyen vatandaşların 31 Ağustos 2021'e kadar gerekli yerlere müracaat etmesi gerekmektedir. İlk taksitin son ödeme günü ise 30 Eylül olarak duyuruldu. Ancak koşullara göre sürenin uzatılabilme ihtimali de gündemde.