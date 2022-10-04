KYK borcu faizleri silinecek mi? KYK öğrenim kredisi borçları ne zaman silinecek? Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenim kredisi borçları silinmesinde son durum!

KYK borcu faizlerinin ne zaman silineceği öğrenci ve mezunlar tarafından merak konusu oldu. Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yeni ekonomik torba yasa teklifinin ayrıntılarını açıkladı. Mustafa Elitaş, ekonomik torba teklifte, Kredi Yurtlar Kurumu’na olan kredi borçlarının faizlerinin silinmesi hakkındaki düzenlemenin olacağını da söyledi. KYK borcu faizi hakkındaki çalışmanın ayrıntıları haberimizde...

KYK FAİZLERİ NE ZAMAN SİLİNECEK?

Söz konusu faiz silme kararı, TBMM'de oylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olacak. Konuyla ilgili henüz açıklama gelmiş değil. Ancak yeni bir gelişme yaşandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

ANAPARA ÜZERİNDEN ÖDEME YAPILACAK

Temmuz ayında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından KYK borçları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle demişti:

"Kredi geri ödemelerini herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani anapara. Bu uygulamadan hala kredi geri ödemesi yapan bütün gençlerimiz faydalanacak. Toplamda 26 milyar liranın üzerindeki bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredi sorununu kökten çözmüş oluyoruz.

Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrenciler artık sadece aldıkları kredi miktarından sorumlu olacaklar."



