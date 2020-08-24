KYK borcu hakkında son dakika açıklaması! KYK borcu affı gelecek mi? Bakan Kasapoğlu açıklama yaptı!

Koronavirüs salgınının ardından vatandaşlar KYK borcu silinecek beklentisine girdi. Konuyla ilgili beklentileri değerlendiren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK borçlarını araştıranların merak ettiği bazı detayları Hürriyet Gazetesi’nden Gizem Karakış’a açıkladı. 18 yıl önce 45 lira olan bursun günümüzde 550 lira olduğunu açıklayan Bakan Kasapoğlu, KYK burslarına ilişkin önemli adımlar atıldığını belirtti. KYK borçlarına af gelecek mi merak eden vatandaşlar için son dakika KYK borcu açıklaması haberimizde..
Türkiye'de son günlerde en çok merak edilen konulardan birisi de KYK borçları silinecek mi araştırması oldu. Koronavirüs salgını ardından KYK borçlarına af gelecek ya da KYK borçları silinecek söylentileri yayılmaya başlanmıştı. Yetkili bir kişiden açıklama bekleyen Kredi ve Yurtlar Kurumu bursu borçluları, açıklama gelmediği için KYK borçlarına af gelecek mi merak ediyordu. Bakan Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamada, “18 yıl önce 45 lira olan burs ve krediler bugün 550 liraya geldi. 190 bin kapasiteli olan yurtlar, 700 bine çıktı. Okullar tatil oldu, burs ve kredi ödemelerini kesmedik. Öğrencilerden, yurtta kalmadıkları sürece ücret almadık. Resmin bütününe bakmak lazım. Borcunu ödemeyenler için çalışan ve çalışmayanlara yönelik çok önemli adımlar atıldı” ifadeleri kullanıldı.
Koronavirüs salgınında pandemi sürecinde yurt dışından gelen kişilerin 15 gün Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrencilerin odasına alınmasıyla merak edilen "yurtlar koronavirüsten temizlenecek mi" sorusuna Bakan Kasapoğlu açıklama getirdi. Karantinaya alınan kişilerden yurtların temizlendiğini belirten Bakan Kasapoğlu şunları söyledi:
“Tedbirlere en azami derecede riayet edilecek. Bu virüsün yurtlarımızda yayılımını engellemek için hassasiyet göstereceğiz. Yurtlardaki yöneticilerimize bu konuyla ilgili bir de eğitim vereceğiz. Yurtlardaki odalarını ve yataklarını yurtdışından gelen öğrencilere teslim etmiş öğrencilerimiz, yuvalarına geldiklerinde yeni normale uyum sağlayacaktır. Biz de onlara odalarını eskisinden çok daha temiz bir şekilde teslim edeceğiz.” dedi.
Açıklamalarında Gençlik Merkezlerinde 1 milyon siper maske üretildiğini belirten Bakan Kasapoğlu, gençlere proje destekleri sağlanacağını da bildirdi. Bakan Kasapoğlı “Gençlerimizle gurur duyuyorum. 2019’u ‘gönüllülük’ olarak ilan ettik. Vefa Sosyal Destek Grupları’nda gençlerimiz şevkle, aşkla ve heyecanla görev aldı. Gençlik Merkezleri’nde yaklaşık 1 milyon bez değil, siper maske ürettik. Bizzat evde yaptılar. Gençlere ‘fikir sizden, destek bizden’ diyoruz. Rekor başvuru aldık. Sosyal, spor, çevre, doğa, girişimcilik ve hayvanları koruma gibi hangi konu olursa olsun her anlamda projelerini getiren gençleri destekleyeceğiz. Değerlendirmeleri 25 gün içerisinde sonuçlandıracağız. Bu proje için 35 milyon TL ayırdık.”açıklamasını yaptı.
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