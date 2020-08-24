KYK borcu hakkında son dakika açıklaması! KYK borcu affı gelecek mi? Bakan Kasapoğlu açıklama yaptı!

Koronavirüs salgınının ardından vatandaşlar KYK borcu silinecek beklentisine girdi. Konuyla ilgili beklentileri değerlendiren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK borçlarını araştıranların merak ettiği bazı detayları Hürriyet Gazetesi’nden Gizem Karakış’a açıkladı. 18 yıl önce 45 lira olan bursun günümüzde 550 lira olduğunu açıklayan Bakan Kasapoğlu, KYK burslarına ilişkin önemli adımlar atıldığını belirtti. KYK borçlarına af gelecek mi merak eden vatandaşlar için son dakika KYK borcu açıklaması haberimizde..

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Türkiye'de son günlerde en çok merak edilen konulardan birisi de KYK borçları silinecek mi araştırması oldu. Koronavirüs salgını ardından KYK borçlarına af gelecek ya da KYK borçları silinecek söylentileri yayılmaya başlanmıştı. Yetkili bir kişiden açıklama bekleyen Kredi ve Yurtlar Kurumu bursu borçluları, açıklama gelmediği için KYK borçlarına af gelecek mi merak ediyordu. Bakan Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamada, “18 yıl önce 45 lira olan burs ve krediler bugün 550 liraya geldi. 190 bin kapasiteli olan yurtlar, 700 bine çıktı. Okullar tatil oldu, burs ve kredi ödemelerini kesmedik. Öğrencilerden, yurtta kalmadıkları sürece ücret almadık. Resmin bütününe bakmak lazım. Borcunu ödemeyenler için çalışan ve çalışmayanlara yönelik çok önemli adımlar atıldı” ifadeleri kullanıldı.