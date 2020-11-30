KYK borcu yapılandırma 2020 başvurusu... KYK borcu yapılandırma hesaplama! KYK borcu yapılandırma nasıl yapılır?

Koronavirüsten dolayı KYK borçlarıyla ilgili bir iyileştirme çalışması bekleyen borçlular KYK borcu faizlerinin silinmesin bekliyordu. Üniversite döneminde kullanılan ve mezun olduktan 2 yıl sonra ödenmeye başlayan KYK borcunun ertelenmesi vatandaşlar tarafından büyük heyecanla bekleniyordu. Resmi Gazete'de 17 Kasım tarihinde yayımlanan kararla KYK borcu yapılandırma resmen başlamış oldu. Vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezaları yeniden yapılandırılacak. Borçların 18 taksitle ödenmesinin önünü açan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki KYK borçları ertelenir mi, KYK öğrenim kredisi borcu faizleri silinecek mi? KYK borçları yapılandırma hesaplama 2020 nasıl olacak? İşte KYK fazileri için son dakika gelen açıklamalar... HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILIYOR? Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, MTV borçları, vergi cezaları, trafik, nüfus ve seçim cezaları, idari para cezaları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, primler, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergi ve harçları, su, katı atık ücretleri, birlik aidat ödemeleri, gümrük vergileri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür hazine alacakları... Peki KYK öğrenim kredisi borcu yapılandırma nasıl olacak? KYK yapılandırma 2020 ödeme başvurusu araştırılmaya başlandı... İşte KYK borcu yapılandırma 2020 ödeme başvurusu...

KYK BURSU BORCU YAPILANDIRMAYA NE ZAMAN BAŞVURULACAK? KYK yapılandırma başvurusu nasıl olacak araştırılıyor. Yıl sonuna kadar başvuru yapılabilecek. Öğrenim kredisi borçları, kamunun kira alacakları ile TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları da yapılandırılabilecek. KYK BURSU TAKSİTLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.

KYK yapılandırma ödemesi nasıl ve nereden olacak merak edilmeye başlandı.İlk taksit ödemeleri Ocak-Şubat aylarında başlayacak. KYK BORCU YAPILANDIRMA HESAPLAMA 2020 Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte KYK borcu yapılandırması 17 Kasım tarihinde itibari ile resmen başladı. KYK yapılandırma hesaplama 2020 işlemi için borcu olan vatandaşların başvurusunun ardından hesaplama işlemi yapılacak. Maksimum 18 taksit yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. Yani 36 ayda borçlar kapatılabilecek.

KYK yapılandırma taksitleri nasıl hesaplanacak? Borçların yapılandırılmasında 6 aydan 18 aya kadar taksit imkanı sunulacak. Yapılanma da borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlara ise 90 oranında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından indirim uygulanacak. İlk 2 taksit ödeme süresinde tüm borcunu ödeyen vatandaşlara Yİ-ÜFE’de yüzde 50 oranında indirim uygulanacak. Taksitle ödemeyi seçen borçlular, daha önce yapılan yapılandırmalarda da olduğu gibi, yüzde 4.5 faiz uygulanacak. KYK BURSU BORÇ FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ? KYK borçlarının affına ya da ertelenmesine dair çalışmaların ne zaman sonlanacağı merak konusu olmuşken, ödeme yapmayan kişilerin borçlarına her ay 1,40 oranında gecikme faizi uygulanıyor. KYK borç faizleri silinecek mi araştıran vatandaşlar, aylar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Albayrak'ın yaptığı açıklamalar dışında herhangi bir bilgiye ulaşamıyordu. Fakat yapılandırma yapılacağına dair açıklama geldi. KYK affı 2020 gelecek mi merak edenler koronavirüs salgınının ardından vatandaşlar KYK borcu silinecek beklentisine girmişti.