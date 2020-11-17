FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. KYK borcu yapılandırma 2020 başvurusu... KYK borcu yapılandırma hesaplama! KYK borcu yapılandırma ödeme tarihi!

KYK borcu yapılandırma 2020 başvurusu... KYK borcu yapılandırma hesaplama! KYK borcu yapılandırma ödeme tarihi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.11.2020 08:07 | Son Güncelleme

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan öğrenim kredisi alan 5 milyon kişiden 300 bini KYK borcu yüzünden yasal takibe girdi. KYK borçlarının ertelenmesi ve KYK borçlarının faizlerinin silinmesi için yetkililerden açıklama geldi. KYK borç faizleri silinecek ve KYK borcuna yapılandırma gelecek. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararlar KYK yapılandırma başvuruları başladı. 2020 KYK borçları yapılandırması nasıl olacak? KYK yapılandırma ödeme ve başvurusu nereden yapılacak? KYK yapılandırma hesaplama 2020!

KYK borcu yapılandırma 2020 başvurusu... KYK borcu yapılandırma hesaplama! KYK borcu yapılandırma ödeme tarihi!

Koronavirüsten dolayı KYK borçlarıyla ilgili bir iyileştirme çalışması bekleyen borçlular KYK borcu faizlerinin silinmesin bekliyordu. Üniversite döneminde kullanılan ve mezun olduktan 2 yıl sonra ödenmeye başlayan KYK borcunun ertelenmesi vatandaşlar tarafından büyük heyecanla bekleniyordu. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararla KYK borcu yapılandırma resmen başlamış oldu. Vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezaları yeniden yapılandırılacak. Borçların 18 taksitle ödenmesinin önünü açan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Peki KYK borçları ertelenir mi, KYK öğrenim kredisi borcu faizleri silinecek mi? KYK borçları yapılandırma hesaplama 2020 nasıl olacak? İşte KYK fazileri için son dakika gelen açıklamalar...

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILIYOR?

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, MTV borçları, vergi cezaları, trafik, nüfus ve seçim cezaları, idari para cezaları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, primler, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergi ve harçları, su, katı atık ücretleri, birlik aidat ödemeleri, gümrük vergileri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür hazine alacakları... Peki KYK öğrenim kredisi borcu yapılandırma nasıl olacak? KYK yapılandırma 2020 ödeme başvurusu araştırılmaya başlandı... İşte KYK borcu yapılandırma 2020 ödeme başvurusu...

KYK borcu faizlerinin silinmesini

KYK BURSU BORCU YAPILANDIRMAYA NE ZAMAN BAŞVURULACAK?

KYK yapılandırma başvurusu nasıl olacak araştırılıyor. Yıl sonuna kadar başvuru yapılabilecek. Öğrenim kredisi borçları, kamunun kira alacakları ile TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları da yapılandırılabilecek.

KYK BURSU TAKSİTLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK yapılandırma ödemesi nasıl ve nereden olacak merak edilmeye başlandı.İlk taksit ödemeleri Ocak-Şubat aylarında başlayacak.

KYK BORCU YAPILANDIRMA HESAPLAMA 2020

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte KYK borcu yapılandırması bugün itibari ile resmen başladı. KYK yapılandırma hesaplama 2020 işlemi için borcu olan vatandaşların başvurusunun ardından hesaplama işlemi yapılacak. Maksimum 18 taksit yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. Yani 36 ayda borçlar kapatılabilecek

KYK BURSU BORCU BORCU YAPILANDIRMA

KYK BURSU BORÇ FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?

KYK borçlarının affına ya da ertelenmesine dair çalışmaların ne zaman sonlanacağı merak konusu olmuşken, ödeme yapmayan kişilerin borçlarına her ay 1,40 oranında gecikme faizi uygulanıyor. KYK borç faizleri silinecek mi araştıran vatandaşlar, aylar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Albayrak'ın yaptığı açıklamalar dışında herhangi bir bilgiye ulaşamıyordu. Fakat yapılandırma yapılacağına dair açıklama geldi. KYK affı 2020 gelecek mi merak edenler koronavirüs salgınının ardından vatandaşlar KYK borcu silinecek beklentisine girmişti.

KYK BURSU TAKSİTLERİ NE ZAMAN

KYK borçlarıyla ilgili flaş gelişme yaşanmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, üniversitelilerin ve mezunların heyecanla beklediği KYK düzenlemesiyle ilgili yeni bir kanun teklifi vermişti ve sonuç bekleniyordu. Peki, KYK borçları ertelenecek mi, af mı gelecek? KYK borçları silinecek mi? Son durum nedir?

Faizler silinecek. Bunun yerine daha avantajlı olan Yİ-ÜFE uygulanacak. İlk taksit içerisinde borçlar ödenirse, Yİ-ÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ı da silinecek.

KYK BURSU BORCU BORCU YAPILANDIRMA

KYK BORÇLARI SON DURUM NEDİR?

Türkiye'de son günlerde en çok merak edilen konulardan birisi de KYK borçları silinecek mi araştırması oldu. Koronavirüs salgını ardından KYK borçlarına af gelecek ya da KYK borçları silinecek söylentileri yayılmaya başlanmıştı. Yetkili bir kişiden açıklama bekleyen Kredi ve Yurtlar Kurumu bursu borçluları, açıklama gelmediği için KYK borçlarına af gelecek mi merak ediyordu. MHP Mersin Milletvekili Kılavuz KYK borcu son durum nedir merak edenler için Twitter'dan paylaşımlar yapıyordu. Sonuçta kanun teklifi kabul edildi ve yapılandırma yapılması için karar alındı.

Vergi yapılandırması, gelir, kurumlar, katmadeğer, özel tüketim, motorlu taşıtlar, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizlerini de kapsayacak.

ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARINI DA KAPSIYOR

Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler de yapılandırma kapsamında olacak.

Düzenlemeyle, 500 milyar liralık bir kamu alacağı yapılandırılmış olacak.

YAPILANDIRMADAN NASIL YARARLANILACAK?

31 Ağustos 2020 sonrası borçlar kapsam dışı olacak. İhtilaflı alacaklar da kapsama girmiyor. Yapılandırma için yıl sonuna kadar başvuru yapılabilecek.

ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve gümrüklere yapılacak ödemeler 2021 Ocak ayında, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak ödemeler de şubat ayında başlayacak.

İSTİHDAM DÜZENLEMELERİ

Yasa, borç yapılandırmanın yanı sıra istihdama yönelik de önemli düzenlemeleri içinde barındırıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Vergi yapılandırma hesaplama!Vergi yapılandırma hesaplama!
Gümüş yükselişe geçti!Gümüş yükselişe geçti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama
Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama
Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi
Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi
Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!
Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!
Araç sahiplerine müjde! Büyük indirim yapıldı
Araç sahiplerine müjde! Büyük indirim yapıldı
Araç sahipleri dikkat! Artık kredi kartıyla ödenebilecek
Araç sahipleri dikkat! Artık kredi kartıyla ödenebilecek
Geri sayım başladı! İki il arası mesafe 4 saat kısalacak
Geri sayım başladı! İki il arası mesafe 4 saat kısalacak
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
2021'de altın fiyatları ne olacak? ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs'tan altın tahmini
2021'de altın fiyatları ne olacak? ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs'tan altın tahmini
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar başvurun
Borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar başvurun
Altın güne düşüşle başladı...
Altın güne düşüşle başladı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Berat Albayrak'ın görevden affı sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Berat Albayrak'ın görevden affı sonrası ilk açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yapılandırılan borçlar listesi 2020... SGK prim, KYK ve vergi borçları yapılandırması bugün başlıyor! Yapılandırma kabul edildi mi?
İşte bugün başlayan yapılandırma listesi!
Vergi borcu yapılandırma 2020 başvurusu... Vergi yapılandırma hesaplama! Vergi borcu yapılandırma ödeme tarihi!
Vergi yapılandırma hesaplama!
Vergi ve prim borcu yapılandırması! Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı
Uzmanından altın tahmini...17 Kasım 2020 Salı Kapalıçarşı canlı altın piyasası! Gram altın ne kadar? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!
Altın yükselişe geçti
Çeyrek altın ne kadar? 16 Kasım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?
İşte güncel altın fiyatları!
Benzinde 32 kuruşluk indirim
Araç sahiplerine müjde! Büyük indirim yapıldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.