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KYK borcu yapılandırma 2020 ödeme başvurusu... KYK öğrenim kredisi borcu yapılandırma nasıl oluyor?2020 KYK borcu affı faizler siliniyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.10.2020 12:16 | Son Güncelleme

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan öğrenim kredisi alan 5 milyon kişiden 300 bini KYK borcu yüzünden yasal takibe girdi. KYK borçlarının ertelenmesi ve KYK borçlarının faizlerinin silinmesi için yetkililerden açıklama geldi. KYK borç faizleri silinecek ve KYK borcuna yapılandırma gelecek. 2020 KYK borçları yapılandırması nasıl olacak? KYK yapılandırma ödeme ve başvurusu nereden yapılacak?

KYK borcu yapılandırma 2020 ödeme başvurusu... KYK öğrenim kredisi borcu yapılandırma nasıl oluyor?2020 KYK borcu affı faizler siliniyor!

Üniversite döneminde kullanılan ve mezun olduktan 2 yıl sonra ödenmeye başlayan KYK borcunun ertelenmesi vatandaşlar tarafından büyük heyecanla bekleniyor. Koronavirüsten dolayı KYK borçlarıyla ilgili bir iyileştirme çalışması bekleyen borçlular KYK borcu faizlerinin silinmesini bekliyor. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, vatandaşların bir süredir beklediği KYK borçlarının faizlerine ilişkin kanun teklifi vermişti. Peki KYK borçları ertelenir mi, KYK öğrenim kredisi borcu faizleri silinecek mi? KYK borçları yapılandırması gelecek mi? İşte KYK fazileri için son dakika gelen açıklamalar...

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILIYOR?

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, MTV borçları, vergi cezaları, trafik, nüfus ve seçim cezaları, idari para cezaları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, primler, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergi ve harçları, su, katı atık ücretleri, birlik aidat ödemeleri, gümrük vergileri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür hazine alacakları... Peki KYK öğrenim kredisi borcu yapılandırma nasıl olacak? KYK yapılandırma 2020 ödeme başvurusu araştırılmaya başlandı...

KYK borcu faizlerinin silinmesini

KYK BURSU BORCU YAPILANDIRMAYA NE ZAMAN BAŞVURULACAK?

KYK yapılandırma başvurusu nasıl olacak araştırılıyor. Yıl sonuna kadar başvuru yapılabilecek.

KYK BURSU TAKSİTLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK yapılandırma ödemesi nasıl ve nereden olacak merak edilmeye başlandı.İlk taksit ödemeleri Ocak-Şubat aylarında başlayacak.

KYK BURSU BORCU NE KADAR SÜREDE ÖDENECEK?

Maksimum 18 taksit yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. Yani 36 ayda borçlar kapatılabilecek

KYK BURSU BORCU BORCU YAPILANDIRMA

KYK BURSU BORÇ FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?

KYK borçlarının affına ya da ertelenmesine dair çalışmaların ne zaman sonlanacağı merak konusu olmuşken, ödeme yapmayan kişilerin borçlarına her ay 1,40 oranında gecikme faizi uygulanıyor. KYK borç faizleri silinecek mi araştıran vatandaşlar, aylar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Albayrak'ın yaptığı açıklamalar dışında herhangi bir bilgiye ulaşamıyordu. Fakat yapılandırma yapılacağına dair açıklama geldi. KYK affı 2020 gelecek mi merak edenler koronavirüs salgınının ardından vatandaşlar KYK borcu silinecek beklentisine girmişti.

KYK BURSU TAKSİTLERİ NE ZAMAN

KYK borçlarıyla ilgili flaş gelişme yaşanmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, üniversitelilerin ve mezunların heyecanla beklediği KYK düzenlemesiyle ilgili yeni bir kanun teklifi vermişti ve sonuç bekleniyordu. Peki, KYK borçları ertelenecek mi, af mı gelecek? KYK borçları silinecek mi? Son durum nedir?

Faizler silinecek. Bunun yerine daha avantajlı olan Yİ-ÜFE uygulanacak. İlk taksit içerisinde borçlar ödenirse, Yİ-ÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ı da silinecek.

KYK BURSU BORCU BORCU YAPILANDIRMA

KYK BORÇLARI SON DURUM NEDİR?

Türkiye'de son günlerde en çok merak edilen konulardan birisi de KYK borçları silinecek mi araştırması oldu. Koronavirüs salgını ardından KYK borçlarına af gelecek ya da KYK borçları silinecek söylentileri yayılmaya başlanmıştı. Yetkili bir kişiden açıklama bekleyen Kredi ve Yurtlar Kurumu bursu borçluları, açıklama gelmediği için KYK borçlarına af gelecek mi merak ediyordu. MHP Mersin Milletvekili Kılavuz KYK borcu son durum nedir merak edenler için Twitter'dan paylaşımlar yapıyordu. Sonuçta kanun teklifi kabul edildi ve yapılandırma yapılması için karar alındı.


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