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KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KYK burs sonuçları sorgulama

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.11.2020 11:38 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu 2 yıllık ya da 4 yıllık üniversiteye kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrencilere burs ya da kredi olanağı sunuyor. Burs ve kredi başvuruları 8 Kasım’a kadar uzatılmıştı. Başvuru sürecinin bitmesiyle beraber öğrenciler, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman belli olacak sorusunun yanıtını merak ediyor. KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? Peki, 8 Kasım’da biten başvurular için KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KYK burs sonuçları sorgulama

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı konusunda araştırmalar hızlandı. Çok sayıda üniversite öğrencisi tarafından KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Burs ya da kredi başvuru yapacak öğrenciler başvuruları 8 Kasım 2020 Pazar günü saat 23.59’a kadar e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirdi. Başvuru sürecinin bitmesiyle beraber başvurularını tamamlamış öğrenciler tarafından KYK burs sonuçları ile ilgili açıklamalar merak ediliyor. Peki, KYK burs sonucu ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

KYK BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

KYK burs sonucu beklenirken bir yandan da başvuru tarihlerinin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı araştırılıyor. Daha önce bir defa uzatılmış olan başvuru tarihleriyle ilgili olarak yeni bir uzatılma kararı beklenmedi. Bunun yanı sıra başvuru süreci için verilen sürenin sona ermesinin ardından KYK burs başvuru sonuçları hakkında açıklamanın bir hafta içerisinde yapılması öngörülüyor. Ancak henüz KYK burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak konusunda yetkililerden resmi bir açıklama yapılmadı.

BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan burs ve öğrenim kredisi ödemeleri aylık olarak 550 TL şeklinde öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor. Şimdi, öğrenciler tarafından yurt başvuruları da merak edilmeye başlandı. Farklı bir şehirde üniversite eğitimine devam edecek olan öğrenciler, yurt başvurularını yapmak üzere araştırma içerisine girdi. Bakanlık, başvurular için tarihleri açıkladıktan sonra başvuru işlemleri e-devlet sistemi üzerinden yapılacak. Çok sayıda devlet üniversitesi güz dönemi için eğitimin uzaktan yapılacağını açıklamıştı. Üniversitelerin yeniden yüz yüze eğitim sistemine geçmesiyle beraber yurt başvurularının da başlaması bekleniyor.

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KİMLER BAŞVURU YAPABİLİYOR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı girip ilk kez bir yükseköğretim programına girme hakkı kazanmış olan hazırlık ve birinci sınıf öğrencileriyle ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları normal şartlarda ÖSYM tarafından sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber e-devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Normal öğrenim süresi içerisinde öğrenimini tamamlayamamış olan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtta barınma olanağı sunuluyor. Bu durumdaki öğrenciler de ara sınıf öğrencileriyle beraber başvuru işlemlerini yapıyorlar.

ÖSYM tarafından ek kontenjan ile yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan öğrenciler, özel yetenek sınavıyla yükseköğretim kurumlarına girmiş olan öğrenciler, lisansüstü öğrencileri ve yatak-dikey geçiş yapan öğrenciler başvuru işlemlerini Genel Müdürlük tarafından belirlenecek olan tarihler içerisinde e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Benzer şekilde değerlendirme sonuçları sorgulama işlemleri de e-devlet sisteminden yapılacak. Bunun yanı sıra KYK burs sonucu ne zaman açıklanacak konusunda güncel ve resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.

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