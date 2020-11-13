KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK burs sonuçları ne zaman belli olacak? KYK burs sonuçları sorgulama

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı konusunda araştırmalar hızlandı. Çok sayıda üniversite öğrencisi tarafından KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Burs ya da kredi başvuru yapacak öğrenciler başvuruları 8 Kasım 2020 Pazar günü saat 23.59’a kadar e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirdi. Başvurularını tamamlamış öğrenciler tarafından ise KYK burs sonuçları ile ilgili açıklamalar merak ediliyor. Peki, KYK burs sonucu ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

KYK burs sonucu beklenirken bir yandan da başvuru tarihlerinin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı araştırılıyor. Daha önce bir defa uzatılmış olan başvuru tarihleriyle ilgili olarak yeni bir uzatılma kararı beklenmedi. Bunun yanı sıra başvuru süreci için verilen sürenin sona ermesinin ardından KYK burs başvuru sonuçları hakkında açıklamanın bir hafta içerisinde yapılması öngörülüyor. Ancak henüz KYK burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak konusunda yetkililerden resmi bir açıklama yapılmadı.