KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? Binlerce öğrenciye burs verilecek

KYK burs ve kredi başvuruları 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. Devlet bursu almak isteyenler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Her yıl burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. KYK burs ve kredi başvuruları en son 5 Kasım tarihinde başlamış ve 10 Kasım’a kadar devam etmişti.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK burs başvuru tarihleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. KYK burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz sene 5 Kasım tarihinde başlamış ve 10 Kasım’a kadar devam etmişti. 8 Kasım olan son başvuru gününün uzatıldığını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurmuştu. Bakan Kasapoğlu, 5 Kasım Cuma günü başlayan 2021-2022 dönemi burs ve kredi başvurusunun 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59’a kadar uzatıldığını açıklamıştı.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

