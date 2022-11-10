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KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? Kasım ayı detayına dikkat

10.11.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK burs ve kredi başvurusu ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her sene burs, kredi ve yurt başvuruları alınıyor. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıl kasım ayında işlemler tamamlanmıştı. Peki, 2022-2023 KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor?

KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? Kasım ayı detayına dikkat

KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. KYK burs başvuruları her sene e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Burs veya kredi almak isteyenler başvuru tarihlerini araştırmaya başladılar. Geçtiğimiz yıl KYK burs ve kredi başvuruları 5 Kasım tarihinde başlamış ve 10 Kasım’a kadar devam etmişti.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK burs başvuru tarihleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. KYK burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz sene 5 Kasım tarihinde başlamış ve 10 Kasım’a kadar devam etmişti. 8 Kasım olan son başvuru gününün uzatıldığını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurmuştu. Bakan Kasapoğlu, 5 Kasım Cuma günü başlayan 2021-2022 dönemi burs ve kredi başvurusunun 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59’a kadar uzatıldığını açıklamıştı.

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KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

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