KYK burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs başvuru sonuçları nereden sorgulanacak? Başvurular 17 Kasım'da sona erdi

Öğrenciler öğrenim hayatı boyunca, bursların ya da kredilerin kesilmesine sebep olacak bir durum söz konusu olmadıkça, KYK tarafından burs ya da kredi ödemesi alabiliyor. KYK burs başvuruları 17 Kasım saat 23.59 itibarıyla son buldu. Şimdi ise gözler sonuç ekranına çevrildi. Peki KYK burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs başvuru sonuçları nereden sorgulanacak? İşte detaylar...

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuruları e-Devlet adresi üzerinden alındı. Yapılacak değerlendirmelerin ardından bazı öğrencilere burs bazılarına ise kredi imkanı tanınacak.

Sonuçların ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Güncel açıklama yapıldığında detaylar haberimize eklenecek.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

KYK burs başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden kontrol edilecek.

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler

