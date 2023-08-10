KYK BURS/KREDİ VE YURT başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? GSB 2023-2024 KYK burs ve yurt başvuruları hangi tarihte?

KYK burs ve kredi başvuruları ile ilgili detaylar hızla sorgulanıyor. KYK burs ve yurt başvuru tarihleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) açıklamasıyla belli oluyor. Üniversite öğrencileri ve bu yıl üniversite tericihi yapan öğrencilerin gündeminde KYK başvuru tarihleri yer aldı. Peki, KYK burs başvurusu başladı, ne kadar, kaç TL? Konuya ilişkin ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs başvuruları henüz başlamadı. Konuyla alakalı resmi açıklama bekleniyor.

Ancak geçtiğimiz yıl YKS yerleştirme sonuçları ilan edildikten sonra KYK yurt başvuruları 24 Ağustos tarihinde başlamıştı.

Burs ve öğrenim kredisi başvuruları ise Kasım ayı içerisinde tamamlanmıştı. Bu yılda KYK burs ve yurt başvurularının benzer tarihlerde alınması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi tarihler duyurulduğunda detaylar eklenecektir.

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR?

KYK burs ve kredi ücretleri genel olarak yılbaşlarında zamlanıyor. En son alınan ücretler şu şekilde:

Lisans ve ön lisans öğrencileri 1250 TL

Yüksek lisans öğrencileri 2 bin 500 TL

Doktora öğrencileri 3 bin 750 TL

KYK BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

KYK burs ve kredi yönetmeliğine göre;

Ön Lisans Öğrencileri,

Lisans Öğrencileri,

İki Yıllık Okullardan Mezun Olup, Dört Yıllık Okulların Üçüncü Sınıfına Dikey Geçiş Sınavı İle Ara Vermeden Kayıt Yapan Öğrenciler, (İntibak Veya Hazırlık Sınıfında Burs Verilmez.)

Yüksek Lisans (Master Ve Doktora) Öğrencileri, (Hazırlık Sınıfında Burs Verilmez)

ÖSYM Sınav Sonucunda Ham Puan Bazında Belirlenen Puan Türünde İlk 100’e Giren Öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu Gereği, Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenen, Kıstaslara Göre Amatör Milli Sporcu Olan Öğrenciler,

Burstan Yararlanabilmektedir.

Not: Bir Öğrenci Aynı Anda, Hem Burs Hem De Öğrenim Kredisi Alamaz.

KYK bursundan kimler faydalanamaz:

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere,

5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.



