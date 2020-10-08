KYK burs, kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır?

Üniversitelerde uzaktan eğitim süreci devam ederken çok sayıda öğrenci tarafından KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. Ekim ayına girilmesiyle birlikte bu konuda araştırmalar da hızlandı. Devlet yurdu başvurusunda yurtta kalmaya hak kazanan öğrenciler barınma ihtiyaçlarını devlet yurtlarında giderirken bir yandan da öğrencilere maddi anlamda destek olması için KYK bursu ve KYK kredisi veriliyor. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman yapılacak? KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte konuyla ilgili olarak öğrenciler tarafından tüm merak edilenler ve tüm detaylar... KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN? Burs başvurularının ne zaman yapılacağı konusu uzun süredir öğrencilerin araştırdığı bir konuydu. Öğrencileri burs ya da kredi hakkından faydalanıp faydalanmayacakları yapılacak başvuruların ardından değerlendirmelerle belli oluyor. Henüz başvurular başlamadığı için gözler başvuru tarihleriyle alakalı yapılacak açıklamalara çevrildi.

Aynı zamanda öncelikli olarak burs verilecek öğrenciler de bulunuyor. Bunlar arasında şehir çocukları, gazi çocukları, sağlık kurulu raporuyla %40 ve üstünde engelli olduğu tespit edilmiş olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olan Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlamış olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlamış olanlar ve amatör milli sporcu olan öğrenciler yer alıyor. KYK BURS, YURT VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Öğrenciler tarafından KYK burs başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı da araştırılıyor. İşlemler e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. E-devlet şifresi olmayan öğrencilerin e-devlet şifresi almaları ya da internet bankacılığı, T.C. kimlik kartı, e-imza veya mobil imza gibi yöntemlerden bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Başvuru esnasında öğrencilerden sosyal, ekonomik ve eğitim durumlarına dair bazı bilgiler talep ediliyor. Aynı zamanda bilgiler kamu kurumlarından alınan verilerle karşılaştırılıp teyit ediliyor. Bu nedenle tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz şekilde verilmesi gerekiyor. Genellikle burs/kredi başvuruları internetten başvuru yaparken farklı başvuru sayfaları üzerinden değil, birlikte alınıyor.