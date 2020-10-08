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KYK burs, kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır?

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.10.2020 17:51 | Son Güncelleme

Öğrenciler tarafından KYK burs, kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor soruları sorulmaya devam ediyor. Çok sayıda öğrenci devlet yurtlarıyla barınma ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da KYK burs ve kredileri sayesinde maddi destek alıyor. Şimdi, 2020 KYK burs ve yurt başvurusu ne zaman yapılacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Konuyla ilgili yetkililerin yapacağı açıklamalar bekleniyor. peki, KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs, kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır?

Üniversitelerde uzaktan eğitim süreci devam ederken çok sayıda öğrenci tarafından KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. Ekim ayına girilmesiyle birlikte bu konuda araştırmalar da hızlandı. Devlet yurdu başvurusunda yurtta kalmaya hak kazanan öğrenciler barınma ihtiyaçlarını devlet yurtlarında giderirken bir yandan da öğrencilere maddi anlamda destek olması için KYK bursu ve KYK kredisi veriliyor. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman yapılacak? KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte konuyla ilgili olarak öğrenciler tarafından tüm merak edilenler ve tüm detaylar...

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Burs başvurularının ne zaman yapılacağı konusu uzun süredir öğrencilerin araştırdığı bir konuydu. Öğrencileri burs ya da kredi hakkından faydalanıp faydalanmayacakları yapılacak başvuruların ardından değerlendirmelerle belli oluyor. Henüz başvurular başlamadığı için gözler başvuru tarihleriyle alakalı yapılacak açıklamalara çevrildi.

Aynı zamanda öncelikli olarak burs verilecek öğrenciler de bulunuyor. Bunlar arasında şehir çocukları, gazi çocukları, sağlık kurulu raporuyla %40 ve üstünde engelli olduğu tespit edilmiş olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olan Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlamış olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlamış olanlar ve amatör milli sporcu olan öğrenciler yer alıyor.

KYK BURS, YURT VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrenciler tarafından KYK burs başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı da araştırılıyor. İşlemler e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. E-devlet şifresi olmayan öğrencilerin e-devlet şifresi almaları ya da internet bankacılığı, T.C. kimlik kartı, e-imza veya mobil imza gibi yöntemlerden bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Başvuru esnasında öğrencilerden sosyal, ekonomik ve eğitim durumlarına dair bazı bilgiler talep ediliyor.

Aynı zamanda bilgiler kamu kurumlarından alınan verilerle karşılaştırılıp teyit ediliyor. Bu nedenle tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz şekilde verilmesi gerekiyor. Genellikle burs/kredi başvuruları internetten başvuru yaparken farklı başvuru sayfaları üzerinden değil, birlikte alınıyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Öğrenciler tarafından geri ödemeli olan KYK kredisi de sıklıkla tercih ediliyor. Bu nedenle KYK kredi başvuruları ne zaman sorusunun yanıtı merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl, başvurular üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerinin tamamlanmasıyla beraber başlamıştı. Ancak bu sene pandemi nedeniyle tarihlerde değişiklik yaşandı.

Yetkililer tarafından son yapılan açıklamaya göre YÖK tarafından açıklanacak olan akademik takvimin ardından başlayacağı belirtilmişti. Bu açıklamanın sonrasında dikkatler YÖK’ün açıklayacağı akademik takvime yöneldi. YÖK’ün ilgili takvimi ekim ayın içerisinde açıklaması bekleniyor. YÖK yaptığı son açıklamada üniversitelerden eğitim öğretim takvimlerinin 1 Ekim 2020 sonrasında başlayacak biçimde planlamalarının istediğini belirtmişti. Bu nedenle şimdi başvuruların ekim ayında başlaması bekleniyor. Şimdi, KYK kredi başvurusu ne zaman yapılacağına dair resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından her sene ağustosta alınan yurt başvuruları bu sene gerçekleşen pandemi nedeniyle YÖK tarafından açıklanacak olan akademik takvim doğrultusunda belirlenecek ve kamuoyu ile paylaşılacak. Yapılan açıklamada yurtlarla ilgili başvuruya dair tüm bilgilere Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü resmi internet sitelerinden ulaşılabileceği belirtildi.

Aynı zamanda vatandaşların gelişmeleri Bakanlığın sosyal medya hesaplarından da takip edebilecekleri aktarıldı. Geçen yıl KYK yurt başvuruları ne zaman yapılmıştı sorusuna yanıt olarak ise yurt başvuruları 19 Ağustos 2019’da başlamış ve 26 Ağustos 2019’da bitmişti.

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