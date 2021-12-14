KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK burs sonuçları nereden sorgulanır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, öğrencilere burs/kredi imkanı sağlayan kurumlar arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamada, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını belirtildi. İşte KYK burs sonuçları sorgulama linki!
KYK sonuçlarınızı sorgulamak için, 'https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-burs-ogrenim-kredisi-basvuru-sonucu-sorgulama' adresine erişim sağlayınız. Burs veya kredi taahhütname işlemlerini 'https://www.turkiye.gov.tr/kyk-burs-kredi-onay-islemleri' adresinden gerçekleştirebilirsiniz.
Dr. Mehmet Kasapoğlu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Sevgili genç arkadaşlarım, sabırsızlıkla beklediğiniz 'GSB Burs ve Öğrenim Kredisi' sonuçları açıklandı.
Herkese hayırlı olsun."
KYK burs başvuru sonuçları açıklandığında, burs ya da kredi almaya hak kazanan üniversite öğrencileri, e-Devlet üzerinden taahhütname onayını almalı. Burs kazanıldığında taahhütname onayı alınmazsa burstan faydalanılamaz.
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