KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK burs sonuçları nereden sorgulanır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, öğrencilere burs/kredi imkanı sağlayan kurumlar arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamada, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını belirtildi. İşte KYK burs sonuçları sorgulama linki!

KYK BURS BAŞVURUSU SORGULAMA EKRANI

KYK sonuçlarınızı sorgulamak için, 'https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-burs-ogrenim-kredisi-basvuru-sonucu-sorgulama' adresine erişim sağlayınız. Burs veya kredi taahhütname işlemlerini 'https://www.turkiye.gov.tr/kyk-burs-kredi-onay-islemleri' adresinden gerçekleştirebilirsiniz.

Dr. Mehmet Kasapoğlu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili genç arkadaşlarım, sabırsızlıkla beklediğiniz 'GSB Burs ve Öğrenim Kredisi' sonuçları açıklandı.

Herkese hayırlı olsun."

TAAHHÜTNAME ONAYINA DİKKAT

KYK burs başvuru sonuçları açıklandığında, burs ya da kredi almaya hak kazanan üniversite öğrencileri, e-Devlet üzerinden taahhütname onayını almalı. Burs kazanıldığında taahhütname onayı alınmazsa burstan faydalanılamaz.



