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KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK sonuçları ne zaman açıklanacak?

03.12.2021 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK başvuruları e-Devlet üzerinden alındı ve bu sene işlemler 10 Kasım'a kadar gerçekleştirildi. Şimdilerde öğrencilerin gözleri KYK burs başvurularının açıklanacağı tarihe çevrildi. Konuya ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu açıklama yaptı.

KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK öğrencilere burs ve kredi imkanı sağlayan kurumların başında geliyor. KYK burs başvuru sonucuna ilişkin açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Başvurular bu yıl 5 Kasım Cuma günü başladı ve 10 Kasım Çarşamba günü sona erdi.

Başvuru esnasında öğrencilerin beyan ettiği bilgiler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından teyit edilecek. Bunun sonucunda öğrencilere kredi ve burs imkanı sağlanacak. Değerlendirme sürecinde öğrencilerin başarı durumu yüzde 40 oranında göz önünde bulundurulacak.

KYK BURSU NE KADAR ÖDENECEK?

2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL.

2022'den burslar hesaplara zamlı yatacak. 2022 yılı için ücretler henüz belli olmadı. Aralık veya ocak ayında zamlı ücretlerin duyurulması bekleniyor.

KİMLER KYK BURS ALABİLİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

  • Ön lisans öğrencileri,
  • Lisans öğrencileri,
  • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
  • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
  • ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
  • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
e-devlet KYK
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