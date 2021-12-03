KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK öğrencilere burs ve kredi imkanı sağlayan kurumların başında geliyor. KYK burs başvuru sonucuna ilişkin açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Başvurular bu yıl 5 Kasım Cuma günü başladı ve 10 Kasım Çarşamba günü sona erdi.

Başvuru esnasında öğrencilerin beyan ettiği bilgiler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından teyit edilecek. Bunun sonucunda öğrencilere kredi ve burs imkanı sağlanacak. Değerlendirme sürecinde öğrencilerin başarı durumu yüzde 40 oranında göz önünde bulundurulacak.

KYK BURSU NE KADAR ÖDENECEK?

2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL.

2022'den burslar hesaplara zamlı yatacak. 2022 yılı için ücretler henüz belli olmadı. Aralık veya ocak ayında zamlı ücretlerin duyurulması bekleniyor.

KİMLER KYK BURS ALABİLİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,