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KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman bitecek? E-Devlet KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır?

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.10.2020 13:57 | Son Güncelleme

2020-2021 eğitim-öğretim yılında üniversite eğitimine devam ederken maddi destek almak isteyen öğrenciler KYK burs ve kredi başvurusu tarihlerini araştırmaya başladı. Öğrenciler burs ve kredi başvurularına ilişkin birçok konuyu merak etti. Peki KYK burs başvuruları ne zaman 2020? KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman bitecek? E-Devlet KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır?

KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı sorusuna dair öğrencilerin yaptığı araştırmalar devam ediyor. Koronaviüs salgını nedeniyle yaşanan gecikmenin sonrasında öğrencilerin gözü kulağı KYK kredi ve burs başvurusu son dakika gelişmelerine çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Peki KYK burs ve kredi başvurusu nereden yapılır? KYK burs ve kredi sorgulama ekranı nedir? Tüm ayrıntıları...

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Başvuru sürecini kaçırmadan burs ve kredi imkanından yararlanmak isteyenler KYK burs başvuruları başladı mı sorusunun cevabını araştırıyor. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler ışığında burs ya da kredi almasına karar veriliyor. Burs ve kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında başvurularını tamamlaması gerekiyor.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN SONA ERECEK?

KYK kredi ve burs başvuruları 3 Kasım Salı günü saat 23.59’a kadar devam edecek. Burs almak isteyen öğrencilerin ekonomik ve sosyal durumları değerlendirme aşamasında belirleyici rol üstleniyor. Burs alma hakkı kazanma konusunda öncelikli kabul edilen öğrenci grupları da bulunuyor. Öncelikli kabul edilen öğrenciler arasında şehit çocukları, gazi çocukları, annesi ve babası vefat eden öğrenciler, sağlık kurulu raporu ile %40 ve üstü engelli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olan Yetiştirme Yurtlarında barınıp tamamlamış olan öğrenciler, amatör milli sporcu olan öğrenciler ve lise ve dengi öğrenimini Darüşşafaka Lisesi’nde tamamlayanlar yer alıyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. E-Devlet arcılığıyla gerçekleştirilen başvurularda yer alan veriler Yükseköğretim Bilgi Sistemi’ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınıyor. Bu nedenle başvuruların öncesinde mutlak e-Devlet’e girilen okul/bölüm bilgilerinin kontrol edilmesi sağlıklı olur. Bilgilerinde hata olan öğrencilerin ise üniversite öğrenci işleriyle görüşerek YÖKSİS üzerinden güncelleme talep etmesi gerekir. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi içeren başvurular geçersiz sayılır.

KYK burs ve kredi başvurusu için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından oluşturulan “Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu” sayfasına giriş yapılması gerekir. İlk adımda başvuru bilgilerini içeren bir aydınlatma metni bulunuyor. İkinci adımda öğrencinin kimlik bilgileri istenir. Üçüncü adımda öğrenim bilgileri, dördüncü adımda bilgilendirme mesajı, beşinci adımda adres ve ikametgah bilgileri, altıncı adımda özel durum bilgileri, yedinci adımda aile bilgileri, sekizinci adımda burs ya da kredinin yatırılacağı Ziraat Bankası hesabına dair bilgiler, dokuzuncu adımda Ziraat Bankası ürün başvuru işlemleri,onuncu adımda verilen bilgilerin önizlemesi ve son adımda onay işlemleri yer alıyor.

KYK BURS BAŞVURULARI EKRANI

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Bursların 2020 yılında ne kadar olduğu da merak edilenler arasında. Burs ya da kredi 550 TL olarak verilirken öğrenim kredisi rakamları ocak ayı itibarıyla yüksek lisans için 1100 TL, doktora için ise 1650 TL olarak belirlendi.

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