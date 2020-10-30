KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman bitecek? E-Devlet KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır?

KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı sorusuna dair öğrencilerin yaptığı araştırmalar devam ediyor. Koronaviüs salgını nedeniyle yaşanan gecikmenin sonrasında öğrencilerin gözü kulağı KYK kredi ve burs başvurusu son dakika gelişmelerine çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Peki KYK burs ve kredi başvurusu nereden yapılır? KYK burs ve kredi sorgulama ekranı nedir? Tüm ayrıntıları...

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Başvuru sürecini kaçırmadan burs ve kredi imkanından yararlanmak isteyenler KYK burs başvuruları başladı mı sorusunun cevabını araştırıyor. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler ışığında burs ya da kredi almasına karar veriliyor. Burs ve kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında başvurularını tamamlaması gerekiyor.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN SONA ERECEK?

KYK kredi ve burs başvuruları 3 Kasım Salı günü saat 23.59’a kadar devam edecek. Burs almak isteyen öğrencilerin ekonomik ve sosyal durumları değerlendirme aşamasında belirleyici rol üstleniyor. Burs alma hakkı kazanma konusunda öncelikli kabul edilen öğrenci grupları da bulunuyor. Öncelikli kabul edilen öğrenciler arasında şehit çocukları, gazi çocukları, annesi ve babası vefat eden öğrenciler, sağlık kurulu raporu ile %40 ve üstü engelli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olan Yetiştirme Yurtlarında barınıp tamamlamış olan öğrenciler, amatör milli sporcu olan öğrenciler ve lise ve dengi öğrenimini Darüşşafaka Lisesi’nde tamamlayanlar yer alıyor.