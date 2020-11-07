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KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman bitiyor? KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs başvurusu son gün ne zaman?

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.11.2020 12:25 | Son Güncelleme

KYK burs başvuruları uzatıldı mı sorusu çok sayıda öğrenci tarafından soruldu. Şimdi, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman bitiyor sorusuna yanıt aranıyor. Son olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının uzatıldığını duyurmuştu. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman bitecek? KYK burs başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman bitiyor? KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs başvurusu son gün ne zaman?

Geçtiğimiz günlerde KYK burs başvurusu uzatıldı mı sorusu gündemin en çok merak edilen ve yanıt aranan sorularından bir tanesiydi. KYK burs başvurusu normal şartlarda 3 Kasım 2020 tarihinde sona erecekti. Başvuru sürecini henüz tamamlamamış öğrenciler tarafından KYK burs başvuruları ne zaman bitiyor sorusuna yanıt aranıyordu. Son olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

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KYK BAŞVURULARI UZATILDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklama doğrultusunda KYK kredi ve KYK burs başvuruları; 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda ilk kez bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrencilerle beraber yükseköğretim programında eğitimi süren ve yurt dışında eğitim gören Türk vatandaşları için uzatıldı.

KYK başvuruları ile ilgili açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "Her zaman olduğu gibi gençlerin yanındayız. Bize ne zaman ihtiyaç duyarlarsa oradayız. Burs kredi başvuruları ile ilgili olarak başvurusunu çeşitli nedenlerle yapamayan öğrencilerimizi düşünerek başvuru sürelerimizi uzatma kararı aldık." ifadelerini kullandı. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman sona eriyor?

KYK BURS KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

KYK burs başvurusu ne zaman bitecek sorusuyla ilgili olarak; normal şartlarda 3 Kasım 2020 tarihinde sona ermesi gereken başvuruların 8 Kasım Pazar günü saat 23.59’a kadar uzatıldığı bilgisi verildi. Dolayısıyla KYK başvuru tarihi ile ilgili değişiklik yaşanmış oldu. Böylece öğrenciler 8 Kasım 2020 saat 23.59’a kadar başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Son olarak Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 6 Kasım 2020 tarihinde Twitter hesabından yaptığı açıklama ile önemli bir hatırlatmada bulundu. "Sevgili gençler, Kasım ayı burs ve kredileriniz bu geceden itibaren hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim" şeklinde açıklamada bulunan Kasapoğlu burs başvuruları ile ilgili de önemli bir hatırlatma yaptı. Kasapoğlu "Yeni başvuru yapacak arkadaşlarımız için ise son 2 gün, unutmayalım" dedi.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU EKRANI

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor sorusuna yanıt bulan öğrenciler, başvuruların nasıl gerçekleştirileceği konusunda da araştırma içerisine girdi. Burs ve kredi alma hakkından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru işlemlerini e-devlet sistemi üzerinden yapacak. Öncesinde başvuru yapmış olan fakat başvurusunda bir değişiklik yapmak isteyenler ise 8 Kasım’a kadar yine e-devlet sistemine giriş yaparak başvurularında güncelleme yapabilecek.

Öğrenciler için başvurularla ilgili bazı önemli detaylar da bulunuyor. Başvuru esnasında öğrenciler tarafından beyan edilen ekonomik, sosyal ve başarı durumuna dair bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığı ile teyit edilecek. Bu noktada bilgilerin doğru ve eksiksiz şekilde verilmesi önem taşıyor. Yapılacak olan değerlendirmelerin sonucunda mevzuata uygun olduğu anlaşılan öğrencilere ise burs veya öğrenim kredisi verilecek.

Başvuru işlemleri ile ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472) ve resmi Twitter destek hesabı KYGM_DESTEK üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, başvuruların 3 Kasım Salı 23.59'da son bulacağı belirtilmişti.

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