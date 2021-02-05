KYK burs ve kredi yattı mı, ne zaman yatacak? 2021 KYK kredi ödeme tarihleri nedir? KYK bursu ve kredisi ne kadar?

Öğrencilerin bir süredir merakla beklediği burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi de öğrenciler KYK bursları ne zaman yatacak şeklinde araştırma yapmaya başladı. Bu noktada KYK kredi ne zaman yatacak sorusunun yanıtı olacak açıklamalar da takip ediliyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

KYK KREDİ VE BURS YATTI MI?

Öğrenciler hesaplarını kontrol etmeden önce burs ve kredi ödemelerinin yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Bilindiği üzere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, burs ve krediler hesaba yattığı zaman konuyla ilgili duyuru yaparak öğrencileri bilgilendiriyor. Dolayısıyla henüz ödemelerin yatırılmadığı biliniyor. KYK bursu ne zaman yatacak şeklinde araştırmalar devam ediyor.

KYK BURS VE KREDİ NE ZAMAN YATACAK?

Ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağına dair güncel bir açıklama henüz gelmemiş olsa da geçtiğimiz ay Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını 6 Ocak 2021 tarihinde duyurmuştu. 1 milyon 397 bin 469 yükseköğrenim öğrencisinin burs ve kredi ödemelerinin adım adım hesaplara yatırılmaya başlandığı belirtilmişti. Dolayısıyla şu anda Bakan Kasapoğlu’nun ödemenin yatırılmaya başlandığını duyuracağı tarih beklenmeye başlandı. Açıklamanın bugün ya da yarın açıklama yapılması da beklentiler arasında. Peki, KYK kredisi ne zaman yatacak?