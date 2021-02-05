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KYK burs ve kredi yattı mı, ne zaman yatacak? 2021 KYK kredi ödeme tarihleri nedir? KYK bursu ve kredisi ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.02.2021 10:07 | Son Güncelleme

Çok sayıda öğrenci tarafından KYK burs ve kredi yattı mı, ne zaman yatacak sorusu sorulmaya devam ediyor. Son olarak yapılan açıklamayla burs ve kredi ücretlerinin yükseldiği duyurulmuştu. Şimdi ise öğrenciler 2021 KYK bursları ne zaman yatacak şeklinde araştırmalarına hız verdi. Peki, KYK bursu ve kredisi ne kadar? İşte KYK kredi ödeme tarihleri

KYK burs ve kredi yattı mı, ne zaman yatacak? 2021 KYK kredi ödeme tarihleri nedir? KYK bursu ve kredisi ne kadar?

Öğrencilerin bir süredir merakla beklediği burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi de öğrenciler KYK bursları ne zaman yatacak şeklinde araştırma yapmaya başladı. Bu noktada KYK kredi ne zaman yatacak sorusunun yanıtı olacak açıklamalar da takip ediliyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

KYK KREDİ VE BURS YATTI MI?

Öğrenciler hesaplarını kontrol etmeden önce burs ve kredi ödemelerinin yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Bilindiği üzere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, burs ve krediler hesaba yattığı zaman konuyla ilgili duyuru yaparak öğrencileri bilgilendiriyor. Dolayısıyla henüz ödemelerin yatırılmadığı biliniyor. KYK bursu ne zaman yatacak şeklinde araştırmalar devam ediyor.

KYK BURS VE KREDİ NE ZAMAN YATACAK?

Ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağına dair güncel bir açıklama henüz gelmemiş olsa da geçtiğimiz ay Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını 6 Ocak 2021 tarihinde duyurmuştu. 1 milyon 397 bin 469 yükseköğrenim öğrencisinin burs ve kredi ödemelerinin adım adım hesaplara yatırılmaya başlandığı belirtilmişti. Dolayısıyla şu anda Bakan Kasapoğlu’nun ödemenin yatırılmaya başlandığını duyuracağı tarih beklenmeye başlandı. Açıklamanın bugün ya da yarın açıklama yapılması da beklentiler arasında. Peki, KYK kredisi ne zaman yatacak?

KYK KREDİ ÖDEME TARİHLERİ

Geçtiğimiz ay burs ve kredi ödemelerinin 6 Ocak ile 10 Ocak tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son numarasına göre yapılacağı duyurulmuştu. Dolayısıyla öğrencilerin hepsi tek bir günde ödeme almayacak, öğrenciler T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi görüntüleyebilecek. Buna göre T.C. kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Ocak’ta, “2” olanlar 7 Ocak’ta, “4” olanlar 8 Ocak’ta, “6” olanlar 9 Ocak’ta ve “8” olanlar da 10 Ocak’ta ödemelerini almıştı. Dolayısıyla bu ay da ödemelerin bu düzende yapılacağı beklentiler arasında. Bakan Kasapoğlu tarafından ödemelerin yapılmaya başlandığı tarihin açıklanmasıyla beraber bu ay da öğrencilere ödemelerinin bu şekilde yatırılacağı düşünülüyor. Peki, KYK kredisi ne kadar?

KYK BURSU VE KREDİSİ NE KADAR?

Burs ve kredi başvurusunda bulunmuş öğrenciler sonuçlarını Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi olan sonuc.gsb.gov.tr üzerinden öğrenebiliyor. Başvuru esnasında öğrencilerin beyan etmiş olduğu ekonomik, sosyal ve başarı durumuna dair bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs veya öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.

Öğrenciler tarafından KYK bursu ne kadar sorusunun yanıtı da merak ediliyor. 2020 yılında geçerli olan tutarlar; lisans öğrencileri için aylık 550 TL, yüksek lisans öğrencileri için 1100 TL ve doktora öğrencileri için de 1650 TL idi.

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı vasıtasıyla 2021 yılında öğrencilere verecekleri kredi ve burs miktarını belirlediklerini kaydetti. Erdoğan, 2021 yılında lisansta bu rakamın 550 liradan 650 liraya çıkarıldığını, yüksek lisansın 1100 liradan 1300 liraya ve doktoranın da 1650 lira olan ödemesinin 1950 liraya çıkarıldığını belirtti. Bu ödemelerin, milli sporculara iki veya üç katı, üniversite sınavında ilk 100'e girenlere de üç katı olarak yapılmaya devam edileceğini açıkladı.

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