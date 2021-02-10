KYK burs ve kredi yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri nedir? KYK bursu ve kredisi ne kadar?

Öğrencilerin bir süredir merakla beklediği burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi de öğrenciler KYK bursları ne zaman yatacak şeklinde araştırma yapmaya başladı. Bu noktada KYK kredi ne zaman yatacak sorusunun yanıtı olacak açıklamalar da takip ediliyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...
Öğrenciler hesaplarını kontrol etmeden önce burs ve kredi ödemelerinin yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Twitter hesabından, burs ve kredilerin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyuran bir paylaşım yaptı. 6 Şubat 2021 tarihi itibarıyla başlayan ödemelerin yatırılma sürecinin kademeli olarak gerçekleştiği biliniyor. Bu nedenle öğrenciler KYK bursu ne zaman yatacak şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
Şubat ayı burs ve kredi ödemeleriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlamıştır.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) February 6, 2021
Güzel günlerde harcayın... pic.twitter.com/Cjp2CefVFc
Ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağına dair beklenen açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını 6 Şubat 2021 tarihinde duyurdu. Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Şubat'a kadar TC kimlik numarasının son rakamlarına göre hesaplara yatacağını bildirdi. Peki, KYK kredisi ne zaman yatacak?
Ödemelerin hesaplara yatırılmasına 6 Şubat 2021 tarihinde başlanmış olsa da öğrencilerin tamamı burs veya kredilerini bugün hesaplarında göremiyor. Çünkü ödemeler T.C. kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara kademeli olarak yatırılıyor. Buna göre; T.C. kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Şubat’ta, “2” olanlar 7 Şubat’ta, “4” olanlar 8 Şubat’ta, “6” olanlar 9 Şubat’ta ve “8” olanlar da 10 Şubat’ta ödemelerini hesaplarından alabilecek. Peki, KYK kredisi ne kadar?
Burs ve kredi başvurusunda bulunmuş öğrenciler sonuçlarını Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi olan sonuc.gsb.gov.tr üzerinden öğrenebiliyor. Başvuru esnasında öğrencilerin beyan etmiş olduğu ekonomik, sosyal ve başarı durumuna dair bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs veya öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.
Öğrenciler tarafından KYK bursu ne kadar sorusunun yanıtı da merak ediliyor. 2020 yılında geçerli olan tutarlar; lisans öğrencileri için aylık 550 TL, yüksek lisans öğrencileri için 1100 TL ve doktora öğrencileri için de 1650 TL idi.
Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı vasıtasıyla 2021 yılında öğrencilere verecekleri kredi ve burs miktarını belirlediklerini kaydetti. Erdoğan, 2021 yılında lisansta bu rakamın 550 liradan 650 liraya çıkarıldığını, yüksek lisansın 1100 liradan 1300 liraya ve doktoranın da 1650 lira olan ödemesinin 1950 liraya çıkarıldığını belirtti. Bu ödemelerin, milli sporculara iki veya üç katı, üniversite sınavında ilk 100'e girenlere de üç katı olarak yapılmaya devam edileceğini açıkladı.
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