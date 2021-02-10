KYK burs ve kredi yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri nedir? KYK bursu ve kredisi ne kadar?

Öğrencilerin bir süredir merakla beklediği burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi de öğrenciler KYK bursları ne zaman yatacak şeklinde araştırma yapmaya başladı. Bu noktada KYK kredi ne zaman yatacak sorusunun yanıtı olacak açıklamalar da takip ediliyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

KYK KREDİ VE BURS YATTI MI?

Öğrenciler hesaplarını kontrol etmeden önce burs ve kredi ödemelerinin yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Twitter hesabından, burs ve kredilerin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyuran bir paylaşım yaptı. 6 Şubat 2021 tarihi itibarıyla başlayan ödemelerin yatırılma sürecinin kademeli olarak gerçekleştiği biliniyor. Bu nedenle öğrenciler KYK bursu ne zaman yatacak şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

Şubat ayı burs ve kredi ödemeleriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlamıştır.



Güzel günlerde harcayın... pic.twitter.com/Cjp2CefVFc — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) February 6, 2021

KYK BURSU VE KREDİLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağına dair beklenen açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını 6 Şubat 2021 tarihinde duyurdu. Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Şubat'a kadar TC kimlik numarasının son rakamlarına göre hesaplara yatacağını bildirdi. Peki, KYK kredisi ne zaman yatacak?