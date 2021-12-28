KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? Aralık ayı KYK burs ve kredileri ne zaman verilecek?

Bakan Kasapoğlu, ilk kez burs ve kredi alacak öğrencilere müjde verdi. İlk kez burs ve kredi alacak öğrencilere 3 aylık ödemelerinin ne zaman yatacağı açıklandı. Ödemeler lisans öğrencileri için bin 950 TL, yüksek lisans öğrencileri için 3 bin 900 TL ve doktora öğrencileri için 5 bin 850 TL olarak verilecek.

ARALIK YI KYK BURSLARI VE KREDİLERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ilk defa burs alacak öğrencilere ekim, kasım ve aralık aylarının ödemelerinin bu gece hesaplara yatırılacağını belirtti.

Bakan Kasapoğlu binlerce öğrenciyi ilgilendiren açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İlk defa GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurusu yapan öğrenci arkadaşlarımıza müjde! Ekim, kasım ve aralık ayı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi ödemeleri bu gece itibarıyla hesaplarınızda olacak. Tüm gençlerimize hayırlı olsun."

Ayrıca Bakan Kasapoğlu, yeni dönemde burs alacak öğrenci sayısının 177 bin 842 ve kredi alacak öğrenci sayısının 238 bin 229 olduğunu belirtti. Öğrencilere aralık ayı gecesinde ödenecek toplam tutar bin 950 TL olacak. 2021 yılı için kredi-burs miktarı 650 TL.

Ödemelerin 29-31 Aralık'ta TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacağı belirtildi. Buna göre, TC Kimlik numarasının sonu "0" ve "2" olanlar 29 Aralık, "4" ve "6" olanlar 30 Aralık, "8" olanlar ise 31 Aralık'ta ödemelerini alacak. 2022 yılı için kredi-burs miktarını, lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkmıştı.

