KYK bursları ne zaman yatacak? 2021 KYK Aralık ayı burs ödemesi ne zaman yapılacak?

KYK bursu ya da kredisi almaya hak kazanan binlerce öğrenci, burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk ödemelerini alacak. Ödemeler, öğrencilerin TC kimlik numaralarının son hanelerine göre yatacak. KYK burs ve kredileri sonraki zamanlarda belirli nedenler yüzünden kesilebiliyor. İşte merak edilenler...

KYK KREDİ VE BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

KYK ödemelerinin ne zaman gerçekleştirileceği henüz bilinmiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi sitesinde bulunan duyuruya göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin üç aylık burs-kredi ücretleri ay sonuna kadar hesaplarına yatacak.

KYK burs ödemeleri, öğrencilerin TC kimlik numaralarının son rakamına göre her ay 6. ve 10. günler arasında yapılacak.

2021-2022 KYK BURS- KREDİSİ NE KADAR?

KYK tarafından öğrencilere sağlanan burs ve kredi imkanı enflasyona göre her ay güncelleniyor. 2021 senesi için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta bin 300 TL, doktorada ise bin 950 TL.

KYK KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alınması,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

KYK BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Başarısız olma,

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

